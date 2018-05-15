Видео: пламя объяло балкон в одном из домов на Кропоткина
Днём 15 мая в Новосибирске на улице Кропоткина случился пожар на четвёртом этаже многоэтажки — из дома эвакуировали двух человек.
«Огнём повреждены домашние вещи на площади 4 квадратных метра и закопчена кухня. Пострадавших там нет. С четвёртого этажа эвакуировали двух человек», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.
На месте работали две автоцистерны и автолестница, открытое горение ликвидировали в 13:50.
По информации очевидцев, около 14:40 пожарные уехали.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и
видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Видео очевидца
Скриншот видео