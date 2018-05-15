Видео: пламя объяло балкон в одном из домов на Кропоткина

Пожарные выехали на место в 13:32

Днём 15 мая в Новосибирске на улице Кропоткина случился пожар на четвёртом этаже многоэтажки — из дома эвакуировали двух человек.







«Огнём повреждены домашние вещи на площади 4 квадратных метра и закопчена кухня. Пострадавших там нет. С четвёртого этажа эвакуировали двух человек», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.





На месте работали две автоцистерны и автолестница, открытое горение ликвидировали в 13:50.







По информации очевидцев, около 14:40 пожарные уехали.







