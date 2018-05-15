Видео: пламя объяло балкон в одном из домов на Кропоткина

Пожарные выехали на место в 13:32
Пожарные выехали на место в 13:32

Днём 15 мая в Новосибирске на улице Кропоткина случился пожар на четвёртом этаже многоэтажки — из дома эвакуировали двух человек.


«Огнём повреждены домашние вещи на площади 4 квадратных метра и закопчена кухня. Пострадавших там нет. С четвёртого этажа эвакуировали двух человек», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.


На месте работали две автоцистерны и автолестница, открытое горение ликвидировали в 13:50.


По информации очевидцев, около 14:40 пожарные уехали.



Прочтений: 3108
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

В прямом эфире НГС.НОВОСТИ президент ГК SKY GROUP расскажет о новом формате продажи квартир
16 мая с 12:00 до 13:00 в режиме онлайн-конференции на НГС.НОВОСТИ президент ГК SKY GROUP Владимир Литвинов представит жилые комплексы «КрымSKY» и Red Fox, а также опишет текущую ситуацию на рынке новостроек
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено