Перекрыли минимум на месяц: улицу Котовского разрыли из-за ремонта теплотрассы

Улицу перегородили бетонными блоками

Сегодня, 15 мая, теплоэнергетики перекрыли улицу Котовского в Ленинском районе Новосибирска.







Полностью закрылся проезд возле дома № 25 — недалеко от перекрёстка с улицей Станиславского.







«Закрыто движение будет с 15 мая по 15 июля — два месяца», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска, добавив, что перекрытие связано с ремонтом теплотрассы.







В пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» подтвердили, что улицу Котовского пришлось перекрыть, так как рабочие начали разрывать и капитально ремонтировать внутриквартальную теплосеть. Предварительный срок перекрытия улицы — до 10 июля. Но «Теплосети» планируют уложиться в более короткие сроки.





«Ориентировочно ремонт должен завершиться уже в июне», — пояснили в СГК.





Объехать перекрытый участок можно по соседним улицам





Также до 31 мая закрыт участок улицы Тимирязева от Холодильной до Гипсовой — дорогу перекопали из-за прокладки теплотрассы.