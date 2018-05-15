Перекрыли минимум на месяц: улицу Котовского разрыли из-за ремонта теплотрассы
Сегодня, 15 мая, теплоэнергетики перекрыли улицу Котовского в Ленинском районе Новосибирска.
Полностью закрылся проезд возле дома № 25 — недалеко от перекрёстка с улицей Станиславского.
«Закрыто движение будет с 15 мая по 15 июля — два месяца», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска, добавив, что перекрытие связано с ремонтом теплотрассы.
В пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» подтвердили, что улицу Котовского пришлось перекрыть, так как рабочие начали разрывать и капитально ремонтировать внутриквартальную теплосеть. Предварительный срок перекрытия улицы — до 10 июля. Но «Теплосети» планируют уложиться в более короткие сроки.
«Ориентировочно ремонт должен завершиться уже в июне», — пояснили в СГК.
Также до 31 мая закрыт участок улицы Тимирязева от Холодильной до Гипсовой — дорогу перекопали из-за прокладки теплотрассы.
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Ольга Хмелевская
Фото читательницы НГС (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)