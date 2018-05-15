«В квартире 15 градусов»: от коммунальщиков потребовали 125 тысяч за холод в доме на Выборной

Жильцы пожаловались на холод в квартирах
Жильцы пожаловались на холод в квартирах

Суд постановил взыскать с управляющей компании ООО УК «Сибирская» штраф за низкую температуру в квартирах в 17-этажном доме в Октябрьском районе Новосибирска.


По информации Государственной жилищной инспекции Новосибирской области, сумма штрафа за нарушения в доме № 99/4 на улице Выборной составила 125 тысяч рублей.


«Постановление пришло 16 апреля, а проверка проводилась с 19 февраля по 5 марта. Ненадлежащего качества услуги были. В квартире было 15 градусов тепла всего (по нормам температура в жилом помещении не должна быть ниже 18 градусов. — А.С.). Жильцы и пожаловались», — рассказали корреспонденту НГС в ГЖИ Новосибирской области.


Получить оперативный комментарий в управляющей компании корреспонденту НГС не удалось — телефон УК не отвечал. 


В прошлом месяце стало известно, что жильцы дома по улице Пермитина, 5 в Ленинском районе Новосибирска получили квитанции за перерасчёт тепловой энергии — по их словам, их обязали заплатить от 5 до 12 тысяч рублей.

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