«В квартире 15 градусов»: от коммунальщиков потребовали 125 тысяч за холод в доме на Выборной
Суд постановил взыскать с управляющей компании ООО УК «Сибирская» штраф за низкую температуру в квартирах в 17-этажном доме в Октябрьском районе Новосибирска.
По информации Государственной жилищной инспекции Новосибирской области, сумма штрафа за нарушения в доме
«Постановление пришло 16 апреля, а проверка проводилась с 19 февраля по 5 марта. Ненадлежащего качества услуги были. В квартире было 15 градусов тепла всего (по нормам температура в жилом помещении не должна быть ниже 18 градусов. — А.С.). Жильцы и пожаловались», — рассказали корреспонденту НГС в ГЖИ Новосибирской области.
Получить оперативный комментарий в управляющей компании корреспонденту НГС не удалось — телефон УК не отвечал.
В прошлом месяце стало известно, что жильцы дома по улице Пермитина, 5 в Ленинском районе Новосибирска получили квитанции за перерасчёт тепловой энергии — по их словам, их обязали заплатить от 5 до 12 тысяч рублей.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова