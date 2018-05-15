В мэрии Новосибирска отключили электричество

Перебои с электроэнергией оставили без света часть здания мэрии Новосибирска на Красном проспекте
Перебои с электроэнергией оставили без света часть здания мэрии Новосибирска на Красном проспекте

Днём 15 мая в нескольких зданиях в центре Новосибирска погасло электричество — под отключение попали мэрия (Красный проспект, 34) и «Сити-Центр» (улица Депутатская, 46).


По данным муниципального портала, сейчас нет света в восьми зданиях на Депутатской, Красном проспекте и Максима Горького. Электричество отключилось в 11:30 из-за проблем на трансформаторных подстанциях. В число отключённых зданий попали мэрия и «Сити-Центр».


Как сообщил корреспонденту НГС один из очевидцев, работающих в здании «Сити-Центра», из-за отключения света в лифтах застряли люди. 


Отключение электричества подтвердил и сотрудник мэрии. По его данным, в половине здания свет уже дали.


13:00

В пресс-центре мэрии Новосибирска пояснили, что свет погас из-за отключения трёх подстанций. 


«Всего под отключение попали девять объектов. Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 13:30. Работают [специалисты] АО "РЭС"», — сообщили в пресс-центре со ссылкой на данные Единой дежурно-диспетчерской службы.


Под аварийное отключение попали несколько зданий
Под аварийное отключение попали несколько зданий


Накануне из-за аварийного отключения электричества погасли светофоры на перекрёстке Красного проспекта и Писарева — из-за этого машины встали в пробку.

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