В мэрии Новосибирска отключили электричество
Днём 15 мая в нескольких зданиях в центре Новосибирска погасло электричество — под отключение попали мэрия (Красный проспект, 34) и «Сити-Центр» (улица Депутатская, 46).
По данным муниципального портала, сейчас нет света в восьми зданиях на Депутатской, Красном проспекте и Максима Горького. Электричество отключилось в 11:30 из-за проблем на трансформаторных подстанциях. В число отключённых зданий попали мэрия и «Сити-Центр».
Как сообщил корреспонденту НГС один из очевидцев, работающих в здании «Сити-Центра», из-за отключения света в лифтах застряли люди.
Отключение электричества подтвердил и сотрудник мэрии. По его данным, в половине здания свет уже дали.
13:00
В пресс-центре мэрии Новосибирска пояснили, что свет погас из-за отключения трёх подстанций.
«Всего под отключение попали девять объектов. Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 13:30. Работают [специалисты] АО "РЭС"», — сообщили в пресс-центре со ссылкой на данные Единой дежурно-диспетчерской службы.
Накануне из-за аварийного отключения электричества погасли светофоры на перекрёстке Красного проспекта и Писарева — из-за этого машины встали в пробку.
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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой (1), map.novo-sibirsk.ru (2)