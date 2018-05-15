Новосибирцев начали проверять на ВИЧ на станции «Заельцовская»

Новосибирцы могут провериться на ВИЧ и почтить память умерших от СПИДа





Сегодня днём в вестибюле станции метро «Заельцовская» в Новосибирске открылся пункт быстрого тестирования на ВИЧ — такие же будут работать на разных станциях до начала июня.







Акции по тестированию горожан на ВИЧ приурочены ко всемирному Дню памяти умерших от СПИДа 20 мая.







«Проблема распространения ВИЧ-инфекции является одним из острейших медицинских и социальных глобальных вызовов, с которым сталкиваются все без исключения государства. Во всём мире сейчас живут с ВИЧ 36,7 миллиона человек, и каждый день эта цифра увеличивается еще примерно на 5 тысяч. Российская Федерация перешагнула рубеж в 1 миллион случаев ВИЧ-инфекции», — рассказали в проекте «Знаю.Уверен!» фонда по профилактике и борьбе с ВИЧ «СПИД Инфосвязь» (организаторы работы тест-мобилей).





Акцию приурочили ко всемирному Дню памяти умерших от СПИД 20 мая





В проекте напомнили, что Новосибирская область входит в пятёрку по заболеваемости ВИЧ среди регионов России — сейчас в НСО живут 38 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией.







Ко Дню памяти проект устраивает экспресс-тестирование на ВИЧ в вестибюлях станций метро.







15 мая и 18 мая — станция «Заельцовская» (вестибюль 2, вход 4) с 13:00 до 17:00.







22 мая и 25 мая — станция «Красный проспект» (вестибюль 2, переход 5-6) с 13:00 до 17:00.







29 мая и 1 июня — станция «Золотая Нива» (вестибюль 2, у нерабочей кассы) с 13:00 до 17:00.







До 1 июня пункты будут работать на станциях метро и в крупных городских ТЦ





Также будет работать тест-мобиль:







15 мая — ТРЦ «Гранит», с 13:00 до 19:00.







16 мая — ТЦ на Ильича, с 13:00 до 19:00.







17 мая — ТЦ «Голден Парк», с 13:00 до 19:00.







18 мая — на площади Калинина, с 13:00 до 19:00.







19 мая — Первомайский сквер, с 11:00 до 17:00.







20 мая — привокзальная площадь, с 11:00 до 17:00.







21 мая и 28 мая —ТРЦ «Галерея Новосибирск», с 13:00 до 19:00.





В Новосибирске зарегистрировано 38 тысяч жителей с ВИЧ-инфекцией





Ранее врачи рассказали, что в Новосибирской области показатель смертности пациентов с ВИЧ и СПИД превышает общероссийский показатель в 2,5 раза. С начала 2017 года зарегистрирована смерть 900 жителей Новосибирской области с положительным ВИЧ-статусом — у большинства были сопутствующие опасные заболевания.

