Новосибирцев начали проверять на ВИЧ на станции «Заельцовская»
Сегодня днём в вестибюле станции метро «Заельцовская» в Новосибирске открылся пункт быстрого тестирования на ВИЧ — такие же будут работать на разных станциях до начала июня.
Акции по тестированию горожан на ВИЧ приурочены ко всемирному Дню памяти умерших от СПИДа 20 мая.
«Проблема распространения ВИЧ-инфекции является одним из острейших медицинских и социальных глобальных вызовов, с которым сталкиваются все без исключения государства. Во всём мире сейчас живут с ВИЧ 36,7 миллиона человек, и каждый день эта цифра увеличивается еще примерно на 5 тысяч. Российская Федерация перешагнула рубеж в 1 миллион случаев ВИЧ-инфекции», — рассказали в проекте «Знаю.Уверен!» фонда по профилактике и борьбе с ВИЧ «СПИД Инфосвязь» (организаторы работы тест-мобилей).
В проекте напомнили, что Новосибирская область входит в пятёрку по заболеваемости ВИЧ среди регионов России — сейчас в НСО живут 38 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией.
Ко Дню памяти проект устраивает экспресс-тестирование на ВИЧ в вестибюлях станций метро.
15 мая и 18 мая — станция «Заельцовская» (вестибюль 2, вход 4) с 13:00 до 17:00.
22 мая и 25 мая — станция «Красный проспект» (вестибюль 2, переход 5-6) с 13:00 до 17:00.
29 мая и 1 июня — станция «Золотая Нива» (вестибюль 2, у нерабочей кассы) с 13:00 до 17:00.
Также будет работать тест-мобиль:
15 мая — ТРЦ «Гранит», с 13:00 до 19:00.
16 мая — ТЦ на Ильича, с 13:00 до 19:00.
17 мая — ТЦ «Голден Парк», с 13:00 до 19:00.
18 мая — на площади Калинина, с 13:00 до 19:00.
19 мая — Первомайский сквер, с 11:00 до 17:00.
20 мая — привокзальная площадь, с 11:00 до 17:00.
21 мая и 28 мая —ТРЦ «Галерея Новосибирск», с 13:00 до 19:00.
Ранее врачи рассказали, что в Новосибирской области показатель смертности пациентов с ВИЧ и СПИД превышает общероссийский показатель в 2,5 раза. С начала 2017 года зарегистрирована смерть 900 жителей Новосибирской области с положительным ВИЧ-статусом — у большинства были сопутствующие опасные заболевания.
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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова