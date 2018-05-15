В Новосибирске выбрали лучшего сибирского бармена — он приготовил зелёный коктейль

В ресторане Mishkin & Mishkin прошёл отборочный тур чемпионата мира барменов

На конкурсе барменов Сибири, который прошёл накануне вечером в ресторане Mishkin & Mishkin, победил представитель томского «Этно-бара» с коктейлем только из зелёных ингредиентов. На мероприятии побывал корреспондент НГС.







«По сути это отборочный тур на чемпионат мира. Победитель будет представлять Западную Сибирь на финале 28 июля в Москве. А победитель московского [турнира] представит [Россию] на мировом чемпионате, который в этом году пройдет в Эстонии», — рассказал корреспонденту НГС президент Новосибирской ассоциации барменов (НАБ) Максим Щёголев.







На конкурс приехали 27 барменов из шести сибирских городов





В новосибирском отборочном туре приняли участие 27 профессиональных барменов из Новосибирска, Томска, Омска, Новокузнецка, Кемерова и Белокурихи. Каждый участник за 7 минут должен был приготовить четыре коктейля двух видов: обязательный из напитков партнёров мероприятия и авторский. По одному коктейлю организаторы конкурса продавали с аукциона, а вырученные деньги уходили в бюджет НАБ.







За коктейль бармена новосибирской «Гевары» Елены Дядченко (на фото — в центре) заплатили больше всех — 2000 рублей





На мероприятии отметили, что в этот раз участники больше обращались к теме гастрономии. Если в прошлом году на конкурсе лучшего бармена Сибири один участник отличился коктейлем с солёной рыбой, то в этом году составляющими напитков были не только традиционные фрукты, но и сыры, мороженое, мясо и даже трюфельное масло.







Победитель отборочного тура бармен из томского заведения «Этно-бар» Артём Масленников





Победителем отборочного тура стал 26-летний Артём Масленников из томского «Этно-бара» с коктейлем «Зелёный цвет победы».







«В нём все ингредиенты зелёного цвета: киви, яблоко, базилик, лайм, личи, дыня. Получился такой летний освежающий тропический коктейль», — рассказал Масленников корреспонденту НГС.





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Вторым барменом, который тоже отправится на конкурс в Москву, стал Владимир Суриков из Барнаула. Президент НАБ Максим Щёголев объяснил это тем, что в Сибири нет равных Сурикову во флейринге — умении приготовить коктейль с жонглированием. А сам барнаульский бармен продемонстрировал своё умение сразу после конкурса.









В октябре 2017 года на конкурсе «Молодой бармен Сибири» победил бармен, который приготовил тоже зелёный коктейль из текилы, сухого вермута и щавелевого сиропа.