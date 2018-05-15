Продавца машины зажало между автомобилями после ДТП на парковке
Днём 15 мая на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска мужчину зажало автомобилем — врачи скорой помощи увезли пострадавшего в больницу.
Инцидент произошёл около 10:40 недалеко от дома № 71/16 на улице Богдана Хмельницкого.
«Subaru Forester стоял на парковке, двое мужчин оформляли покупку этого автомобиля. В это время ВАЗ-2106 тянули на тросе. Дедушка за рулём "Жигулей" не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим Subaru Forester. Из-за столкновения между Subaru и Nissan (стоящим рядом с "Субару". — А.С.) зажало человека, продавца авто. Его увезли на скорой», — описали аварию аварийные комиссары «Автоспас».
По информации аваркомов, сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
В апреле на Бугринском мосту двух водителей зажало в аварии с грузовиками — одного пришлось вырезать из кабины.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/avtospasrus