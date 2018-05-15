Пропавшего студента-строителя нашли под Новосибирском

20-летнего Владимира Битонова обнаружили мёртвым

В Новосибирске завершились поиски 20-летнего студента архитектурно-строительного университета Владимира Битонова: молодой человек найден мёртвым.







«В Новосибирском районе нашли. Как обнаружили, я не знаю, нам уже полиция только что сообщила. По предварительным данным, [в его смерти] криминальной составляющей нет», — рассказал корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.







Как ранее сообщали в поисковом отряде «Лиза Алерт», студент четвёртого курса НГАСУ Владимир Битонов пропал 17 января. Он ушёл из дома, сказав, что едет в университет, но в вузе так и не появился.

