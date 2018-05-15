В Новосибирске изобрели новый способ предупредить водителей на железнодорожном переезде

В тёмное время суток на переезде будет красная полоса
В тёмное время суток на переезде будет красная полоса

В Новосибирской области начали применять новую технологию оповещения водителей и пешеходов о приближении поездов к переезду — на железнодорожном переезде Новосибирск-Западный — Обь появились светодиодные устройства, которые в тёмное время суток проецируют красный сигнал на проезжую часть.


«Это позволяет дополнительно предостеречь водителей автомобилей, находящихся в зоне железной дороги. Здесь же установлены проблесковые маячки жёлтого цвета, включающиеся при подаче извещения о приближении поезда», — рассказали в пресс-службе ЗСЖД.


В компании уточнили, что эту технологию можно назвать новосибирским ноу-хау. Проецирование света для предупреждения о приближении поездов и закрытии шлагбаума в России применяют впервые.


Эта технология применяется впервые в России
Эта технология применяется впервые в России


Временная разметка недавно появилась на участке дороги от улицы Краузе до Северного объезда — на днях здесь открыли проезд на время ремонта дороги, ведущей от улицы Краузе до развязки Северного объезда.

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