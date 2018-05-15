В Новосибирске изобрели новый способ предупредить водителей на железнодорожном переезде
В Новосибирской области начали применять новую технологию оповещения водителей и пешеходов о приближении поездов к переезду — на железнодорожном переезде Новосибирск-Западный — Обь появились светодиодные устройства, которые в тёмное время суток проецируют красный сигнал на проезжую часть.
«Это позволяет дополнительно предостеречь водителей автомобилей, находящихся в зоне железной дороги. Здесь же установлены проблесковые маячки жёлтого цвета, включающиеся при подаче извещения о приближении поезда», — рассказали в пресс-службе ЗСЖД.
В компании уточнили, что эту технологию можно назвать новосибирским ноу-хау. Проецирование света для предупреждения о приближении поездов и закрытии шлагбаума в России применяют впервые.
Временная разметка недавно появилась на участке дороги от улицы Краузе до Северного объезда — на днях здесь открыли проезд на время ремонта дороги, ведущей от улицы Краузе до развязки Северного объезда.
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Анна Богданова
Фото предоставлены пресс-службой ЗСЖД