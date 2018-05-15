Только каждая пятая новосибирская семья может позволить себе новую машину

Кредитные машины за 1,2 миллиона рублей оказались доступны только 6% новосибирских семей
Кредитные машины за 1,2 миллиона рублей оказались доступны только 6% новосибирских семей

Только 20,3% семей из Новосибирской области могут позволить себе покупку в кредит и обслуживание нового автомобиля за 490 тысяч рублей.


К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства РИА Рейтинг. Аналитики подсчитали, какая доля семей в каждом регионе России может одновременно выплачивать кредит на машину и тратить деньги на её обслуживание, бензин, парковку, транспортный налог и страховку.


Чтобы получить средний для региона результат, эксперты учли 9 разных составов семей, в которых работает хотя бы один человек. Предполагалось, что каждая семья тратит на автомобиль 50% своих ежемесячных доходов за вычетом прожиточных минимумов. Средние цены на содержание машин, ставки по кредитам, стоимость страхования и бензина учитывались для каждого региона в отдельности. В основу рейтинга легли данные Росстата, страховых и автомобильных компаний за 2017 год.


В итоге выяснилось, что только 20,3% семей из Новосибирской области могут купить в кредит и содержать новую машину за 490 тысяч рублей. Доля тех, кто может позволить себе авто за 1,2 миллиона рублей, достигла 6%. Ещё меньшему числу новосибирцев — 0,8% — доступны кредитные машины премиум-класса за 5 миллионов рублей.


В рейтинге российских регионов по доступности автомобилей Новосибирская область занимает 35-е место из 84 (из-за нехватки данных в список не вошла Чеченская Республика). Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где покупку в кредит и обслуживание новой машины за 490 тысяч рублей могут позволить себе 51,7% семей. На последней строчке разместилась Республика Ингушетия, где лишь 5,1% семей могут купить и содержать машину эконом-класса.


«В среднем в России доля семей, для которых доступно приобретение в кредит и владение новым автомобилем, <…> по итогам 2017 года составила 22,8%, что примерно на 3 процентных пункта больше, чем двумя годами ранее. При этом доля семей, для которых доступен средний по стоимости автомобиль (1,2 миллиона рублей) по итогам 2017 года составляла 7,8% против 6,6% в рейтинге по итогам 2015 года. За два прошедших года доступность покупки и владения автомобилем ощутимо выросла, однако она продолжает оставаться на невысоком уровне», — отмечают авторы исследования.


Ранее аналитики пришли к выводу, что за год в Новосибирской области выросла средняя сумма кредита на автомобиль — желающие купить машину просили в банках больше 800 тысяч.

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