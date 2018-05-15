Десятилетний мальчик попал в больницу после занятия в батутном центре
Десятилетний ребёнок получил компрессионный перелом позвоночника в батутном центре «Вверх» в Дзержинском районе Новосибирска.
Инцидент произошёл еще 2 мая, когда 10-летний мальчик с бабушкой пришёл на занятия в батутный центр. По словам мамы ребёнка, о том, что её сын попал в больницу с переломом позвоночника, она узнала только вечером.
«2 мая бабушка в последний день каникул повела его в батутный центр "Вверх", который на Электрозаводской находится. На следующий день ребёнок нагнулся и у него начала болеть спина. Мы обратились в больницу и там ему поставили диагноз "компрессионый перелом позвоночника". Я обратилась в полицию, точнее при поступлении из больницы в полицию сообщили. Диагноз ставили при поступлении по рентгену, но врач нас отправил на МРТ для подтверждения. На МРТ перелом подтвердился. Я намереваюсь подать в суд на батутный центр», — рассказала корреспонденту НГС мама пострадавшего ребёнка Светлана.
По словам девушки, на эмоциях она написала отзыв на «Флампе», после чего в батутном центре попросили контакты для связи, но звонка от руководства центра она так и не дождалась. На момент разговора, 11 мая, мальчик находился в больнице.
«Я буду судиться. Нюансы искового заявления на данный момент сказать не могу. Надо всё досконально продумать. <…> У бабушки стресс и она пока не готова с вами разговаривать», — рассказывает Светлана.
В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили факт случившегося.
«Да, обращение было. Сообщение зарегистрировано в отделе полиции
В самом батутном центре «Вверх» об инциденте узнали из отзыва на «Флампе».
«К нам никто не обращался, ни к администраторам, ни к руководству. Мы узнали из отзыва. Руководство с ними связалось и сейчас будут решать вопрос. <…> К нам претензий нет, как говорит руководство. Сейчас будем расследовать, потому что нет фактов, подтверждающих получение травмы именно в нашем центре. Скорая к нам не приезжала, и травму именно у нас не фиксировала. Если всё это подтвердится — им [пострадавшим] будет выплачена страховая компенсация. Но вообще, в нашем центре подобных случаев не было никогда», — пояснила администратор батутного центра.
Также в центре сообщили, что во время занятий рядом с детьми всегда находятся тренера, которые их контролируют.
«Тренера всегда проводят разминку, разогревают детям мышцы, чтобы травмы никто не получал», — прокомментировала администратор.
Прошлым летом прокуратура проводила проверку в батутном центре Eversi, где трое детей во время прыжков повредили позвоночники. Тогда прокуроры нашли нарушения в договоре спортивного центра — руководство Eversi, в свою очередь, отвергло обвинения.
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Александр Сильченко
Фото Натальи Грединой (1), предоставлено мамой пострадавшего ребёнка Светлоаной (2), скриншот novosibirsk.flamp.ru (3)