Женщина попала под машину при попытке перейти дорогу на Дуси Ковальчук
Утром 15 мая переходившая дорогу женщина попала под машину в Заельцовском районе Новосибирска — пострадавшую увезли в больницу.
ДТП произошло в 7:25 возле дома
По предварительным данным, 24-летний водитель Toyota Chaser ехал по Дуси Ковальчук со стороны Вавилова в направлении Плановой и сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу. В Госавтоинспекции уточнили, что она вышла на проезжую часть с левой стороны от водителя.
«В результате ДТП женщина 1940 года рождения доставлена в больницу. Обстоятельства выясняются, на месте работает экипаж ГИБДД», — сообщил Владислав Савченков, добавив, что точный диагноз пострадавшей пока неизвестен.
Ещё одна авария с пешеходом случилось в минувшие выходные на Димитровском мосту: ночью 13 мая тёмный Toyota Land Cruiser Prado сбил дорожного рабочего и скрылся с места происшествия.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены водителем Toyota Chaser