Женщина попала под машину при попытке перейти дорогу на Дуси Ковальчук

ДТП случилось недалеко от перекрёстка с улицей Плановой

Утром 15 мая переходившая дорогу женщина попала под машину в Заельцовском районе Новосибирска — пострадавшую увезли в больницу.







ДТП произошло в 7:25 возле дома № 77 на Дуси Ковальчук — недалеко от перекрёстка с улицей Плановой, рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.







По предварительным данным, 24-летний водитель Toyota Chaser ехал по Дуси Ковальчук со стороны Вавилова в направлении Плановой и сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу. В Госавтоинспекции уточнили, что она вышла на проезжую часть с левой стороны от водителя.







«В результате ДТП женщина 1940 года рождения доставлена в больницу. Обстоятельства выясняются, на месте работает экипаж ГИБДД», — сообщил Владислав Савченков, добавив, что точный диагноз пострадавшей пока неизвестен.







Сбитую женщину увезли в больницу





Ещё одна авария с пешеходом случилось в минувшие выходные на Димитровском мосту: ночью 13 мая тёмный Toyota Land Cruiser Prado сбил дорожного рабочего и скрылся с места происшествия.