Известный новосибирец стал претендентом на пост главы Олимпийского комитета России

На новый пост Станислава Позднякова выдвинули больше трёх десятков спортивных организаций
На новый пост Станислава Позднякова выдвинули больше трёх десятков спортивных организаций

Уроженец Новосибирска, четырёхкратный Олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Станислав Поздняков стал претендентом на пост главы Олимпийского комитета России.


Подача заявок на выборы закончилась в понедельник, 14 мая.


«Претендентами на должность главы организации стали четырёхкратные Олимпийские чемпионы [фехтовальщик] Станислав Поздняков и [пловец] Александр Попов», — сообщается на сайте ОКР.


44-летнего Станислава Позднякова, который сейчас занимает должность первого вице-президента Олимпийского комитета России, выдвинули 17 общероссийских спортивных федераций, 11 Олимпийских советов, две Олимпийских академии и пять общественных организаций. Александр Попов стал кандидатом от Стрелкового союза России.


Олимпийское собрание, на котором выберут президента, состоится 29 мая.


Станислав Поздняков родился в Новосибирске в сентябре 1973 года. Окончил Новосибирский государственный педагогический университет. Работал в областном совете депутатов четвёртого созыва. В 2008 году стал государственным тренером сборной России по фехтованию, в 2009 году — первым вице-президентом Федерации фехтования России, в 2016 году — президентом Европейской конфедерации фехтования. С 2016 года работает первым вице-президентом Олимпийского комитета России. Руководил российской делегацией спортсменов на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

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