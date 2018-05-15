В Новосибирске выросли цены на мясопродукты и медикаменты
Сотрудники «Новосибирскстат» подготовили свежие статистические данные о росте и падении цен на продовольственные и непродовольственные товары в апреле 2018 года. Стоимость мясопродуктов ожидаемо выросла.
В апреле 2018 года цена на сосиски и сардельки повысилась на 3,8%. Мясокопчёности стали стоить дороже на 2,1%, куриные окорчка и бескостная говядина — на 2% и 0,9% соответственно.
«Снижение отмечено на мясо индейки – на 13,1%, мясные консервы – на 1,8%, говяжью печень – на 1,1%», — рассказывает Новосибирскстат.
В отличие от мясопродуктов, цены на молочную продукцию упали.
« На нежирный и жирный творог цены снизились на 3,7% и 2% соответственно, йогурт – на 2,7%, сметану – на 0,8%. В то же время цены на молоко сгущенное с сахаром повысились на 2,8%, питьевое цельное пастеризованное молоко жирностью 2,5-3,2% – на 0,7%», — сообщают аналитики компании.
Повысились цены и на медикаменты отечественного производства.
«В группе медикаментов повысились цены на отечественный анальгин – на 6,8%, линекс – на 2,2%, аллохол – на 1,9%, кетопрофен и бисопролол – на 1,1%. Понизились цены на флуоцинолона ацетонид – на 5,8%, верошпирон – на 4,1%, эссенциале форте – на 2,5%, йод – на 1,8%, валидол и корвалол – на 1,5%, комбинированные анальгетики – на 1%», — добавляет «Новосибиркстат».
Ранее сотрудники «Новосибирскстата» узнали, что первые три месяца 2018 года страну покинули почти 3 тысячи новосибирцев.
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Сергей Жигальцев
Фото Александра Ощепкова