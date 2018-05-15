Водитель Nissan испугался и врезался в Mitsubishi

Водитель «Ниссана» свою вину признал, сообщает «Автоспас» 
Водитель «Ниссана» свою вину признал, сообщает «Автоспас» 

Вчера вечером в Дзержинском районе в столкновении сошлись автомобили Nissan Terrano и Mitsubishi.


По информации аварийных комиссаров «Автоспас» Новосибирск, автомобили двигались в сторону улицы Королёва со стороны Красина.


«Mitsubishi остановился в пробке перед светофором. Nissan двигался по правому ряду, в это время с парковки начал выезжать автомобиль, он его испугался и вильнул влево, где стоял Mitsubishi, что привело к столкновению», — рассказывают аваркомы.


Водитель Nissan свою вину признал, уточняет «Автоспас».


Вчера вечером в Дзержинском районе произошло тройное ДТП с участием машин марки Nissan, Toyota и LADA Kalina. В результате аварии водитель «Ниссана» был госпитализирован.

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