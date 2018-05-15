Младенцу пробили голову запущенным с крыши предметом в Октябрьском районе

На место происшествия в Октябрьском районе прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. Ребёнок был госпитализирован  
На место происшествия в Октябрьском районе прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. Ребёнок был госпитализирован  

Трагическим последствиями закончилась вечерняя прогулка девятого мая для отца малолетнего ребёнка в Октябрьском районе. С крыши одной из многоэтажек мужчину, который нёс ребёнка на руках, свалился предмет — предположительно, лопата.


«9 мая 2018 года в вечернее время суток в полицию Октябрьского района города Новосибирска поступило заявление от гражданина, в котором говорилось, что во время прогулки по улице Тополёвая около дома №16, на него с ребёнком на руках с верхних этажей (или с крыши) произошло падение предмета. На место происшествия были вызваны сотрудники скорой помощи и полиции. Ребёнок был госпитализирован в медицинское учреждение», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


В комментариях к одной из публикаций в социальной сети «ВКонтакте» Полина Неустоева, мать малыша, рассказала, что люди, находившиеся в момент инцидента на крыше, были установлены. Но, поскольку ими оказались подростки, максимум, что им грозит — это штраф.


«Я мама этого ребёнка! Их нашли но сказали им ничего не будет, максимум штраф», — написала женщина в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте».


В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС рассказали, что в настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента, устанавливают все обстоятельства происшествия.


Напомним, вечером 14 мая из окна 11-этажного дома №171/5 на улице Бориса Богаткова выпал мужчина.

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