Водителя «Ниссана» увезли на скорой после тройного ДТП

Водителя «Ниссана» увезли на скорой
Водителя «Ниссана» увезли на скорой

Вечером 14 мая на улице Планетная в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись Toyota Corolla Fielder, Nissan и LADA Kalina — водителя «Ниссана» увезли врачи скорой помощи.


Авария случилась около 19:20 недалеко от остановки «Завод Коминтерна».


«Toyota Corolla Fielder и LADA Kalina двигались по Николая Островского со стороны Ипподромской в сторону Промышленной. "Тойота" двигался в пробке, водитель "Лады" решил обогнать эту пробку, двигаясь в сторону Промышленной, но не справился с управлением и ударил встречный Nissan Cefiro. Nissan двигался со стороны Промышленной в сторону Ипподромской. После удара с "Ниссаном" "Лада" отлетела на "Тойоту"», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».


По информации аваркомов, водителя Nissan с сотрясением головного мозга увезли врачи скорой помощи. На месте столкновения работают сотрудники ГИБДД.


На месте работают сотрудники ГИБДД
На месте работают сотрудники ГИБДД


Сегодня днём легковой автомобиль и грузовая «ГАЗель» сошлись в ДТП на перекрёстке Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска: после аварии водителя «Хонды» увезли в больницу с предварительным диагнозом «закрытый перелом надколенника».

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