Водителя «Ниссана» увезли на скорой после тройного ДТП

Водителя «Ниссана» увезли на скорой

Вечером 14 мая на улице Планетная в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись Toyota Corolla Fielder, Nissan и LADA Kalina — водителя «Ниссана» увезли врачи скорой помощи.







Авария случилась около 19:20 недалеко от остановки «Завод Коминтерна».





«Toyota Corolla Fielder и LADA Kalina двигались по Николая Островского со стороны Ипподромской в сторону Промышленной. "Тойота" двигался в пробке, водитель "Лады" решил обогнать эту пробку, двигаясь в сторону Промышленной, но не справился с управлением и ударил встречный Nissan Cefiro. Nissan двигался со стороны Промышленной в сторону Ипподромской. После удара с "Ниссаном" "Лада" отлетела на "Тойоту"», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».





По информации аваркомов, водителя Nissan с сотрясением головного мозга увезли врачи скорой помощи. На месте столкновения работают сотрудники ГИБДД.





На месте работают сотрудники ГИБДД





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