Названа дата повышения стоимости ОСАГО

Стоимость ОСАГО планируется увеличить уже 31 августа текущего года, сообщает издание «Ведомости». Новые базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты заложены в соответствующем проекте Центрального банка РФ, который по закону и регулирует стоимость этого вида страхования. За всю историю ОСАГО Центробанк менял тарифы в сторону увеличения дважды, последний раз в 2015 году. Сообщается, что решение о повышении тарифов принято под влиянием страховых компаний, хотя последние добиваются дифференцированных тарифов — низких за безаварийную езду и высоких за езду с ДТП.







«Мы говорим не о повышении тарифов для всех, а об установлении справедливого, более индивидуального тарифа»,— уточнил изданию президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.







На сколько подорожает ОСАГО, пока не известно. Сейчас базовый тариф обязательного автострахования лежит в диапазоне от 3431 до 4119 рублей, к нему применяются коэффициенты, зависящие от от региона, мощности двигателя, возраста водителя, водительского стажа. Для жителей Новосибирска, напомним, действует повышающий коэффициент, равный 1,7 размера базового тарифа.





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