Пробка во все стороны: у «Гагаринской» погасли светофоры

Светофор не работает из-за аварийного отключения электричества. Фото из архива НГС
Светофор не работает из-за аварийного отключения электричества. Фото из архива НГС

На перекрёстке улицы Писарева и Красного проспекта в Центральном районе Новосибирска вышли из строя светофоры — из-за этого автомобили встали в пробку.


В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении, которое обслуживает светофоры, корреспонденту НГС сообщили, что отключение произошло из-за аварийного отключения электричества.


«Аварийного отключение электроэнергии. Обещают в течение двух часов всё восстановить. Отключился светофор в 19:20», — сказали в СМЭУ.


Согласно сервису Яндекс.Пробки, светофор перестал работать около 19:23. Скорость движения автомобилей на пересечении улиц в 19:40 не превышала 10 км/ч.


Скорость автомобилей в потоке не превышает 10 км/ч
Скорость автомобилей в потоке не превышает 10 км/ч


В минувшую пятницу на несколько часов погасли светофоры на двух перекрёстках в Ленинском районе — отключение также было связано с плановыми работами на электросетях.

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