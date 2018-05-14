Пробка во все стороны: у «Гагаринской» погасли светофоры
На перекрёстке улицы Писарева и Красного проспекта в Центральном районе Новосибирска вышли из строя светофоры — из-за этого автомобили встали в пробку.
В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении, которое обслуживает светофоры, корреспонденту НГС сообщили, что отключение произошло из-за аварийного отключения электричества.
«Аварийного отключение электроэнергии. Обещают в течение двух часов всё восстановить. Отключился светофор в 19:20», — сказали в СМЭУ.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, светофор перестал работать около 19:23. Скорость движения автомобилей на пересечении улиц в 19:40 не превышала 10 км/ч.
В минувшую пятницу на несколько часов погасли светофоры на двух перекрёстках в Ленинском районе — отключение также было связано с плановыми работами на электросетях.
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Ольга Хмелевская
Фото Анны Золотовой (1), скриншот yandex.ru/maps (2)