Пробка во все стороны: у «Гагаринской» погасли светофоры

Светофор не работает из-за аварийного отключения электричества. Фото из архива НГС

На перекрёстке улицы Писарева и Красного проспекта в Центральном районе Новосибирска вышли из строя светофоры — из-за этого автомобили встали в пробку.







В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении, которое обслуживает светофоры, корреспонденту НГС сообщили, что отключение произошло из-за аварийного отключения электричества.





«Аварийного отключение электроэнергии. Обещают в течение двух часов всё восстановить. Отключился светофор в 19:20», — сказали в СМЭУ.





Согласно сервису Яндекс.Пробки, светофор перестал работать около 19:23. Скорость движения автомобилей на пересечении улиц в 19:40 не превышала 10 км/ч.





Скорость автомобилей в потоке не превышает 10 км/ч





В минувшую пятницу на несколько часов погасли светофоры на двух перекрёстках в Ленинском районе — отключение также было связано с плановыми работами на электросетях.

