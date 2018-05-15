В двух шагах от ЦУМа начали строить гостиницу с парковкой на первом этаже
На улице Салтыкова-Щедрина, 3 в центре Новосибирска начались строительные работы — здесь должна появиться небольшая гостиница.
Строительство здания ведёт компания «Содружество», разрешение застройщик получил в марте. Как рассказал корреспонденту НГС директор компании Иван Тевс, в здании будет всего пять этажей, его общая площадь по проекту — около 2 тысяч кв. м, но номерной фонд ещё не утверждён, как и оператор, который возьмёт гостиницу в управление.
Здание спроектировали в новосибирской компании «Аркалис». Особенность проекта — парковка, которая запроектирована внутри здания на первом этаже. Как объяснил руководитель застройщика, построить подземный паркинг было невозможно по техусловиям.
«Первый этаж в коммерческих зданиях обычно дорогой, но мы им пожертвовали и половину первого этажа отдали под парковки, почему нет», — пояснил Иван Тевс.
По информации паспорта объекта, срок сдачи здания намечен на конец следующего года, но в компании рассчитывают построить его в этом году, а затем продать. Поэтому, заметил Тевс, его назначение может измениться, в частности, на офисное.
На месте стройки долгое время был котлован. Как рассказал Иван Тевс, площадка несколько лет переходила из рук в руки, и изначально на ней планировалось построить паркинг, но к моменту покупки участка предпринимателем разрешение на использование было изменено на строительство гостиницы.
Район, в котором началось строительство, достаточно насыщен отелями и гостиницами: через дорогу от стройплощадки находится гостиница Shale, в том же квартале — отель Domina Novosibirsk, в соседнем — Azimut Сибирь.
Корреспондент НГС недавно опросила новосибирских отельеров о том, что делает их бизнес лучшим и за что их ругают гости.
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Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова