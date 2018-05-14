Фото: берег Обского моря засыпало тысячами красивых фиолетовых ракушек

На берег Обского моря вновь выбросило раковины

На берег Обского водохранилища выбросило тысячи фиолетовых ракушек — они вдохновили новосибирцев на красивые снимки.







Новосибирцы начали выкладывать в социальные сети фотографии фиолетовых раковин с берегов Обского моря. Автор одного из снимков Вячеслав Сембаев рассказал корреспонденту НГС, что увидел на берегу около села Ленинское в Новосибирском районе несколько полос по 5–10 метров с ракушками.





«И все в них. [Ракушек] действительно очень много», — добавил новосибирец.







Без фильтров#ракушки#обскоеморе Публикация от танюшка (@gaxova) 12 Май 2018 в 6:12 PDT









В мае прошлого года берег Обского водохранилища тоже был усыпан раковинами моллюсков. В Институте систематики и экологии животных СО РАН объясняли, что в мае на берег выбрасывало пресноводных брюхоногих моллюсков под названием «живородящая лужанка», и называть их улитками ошибочно.









Фиолетовые берега#ракушки#shells Публикация от Юля (@hellojuli) 12 Май 2018 в 1:12 PDT





Учёные предположили, что причиной массового скопления раковин может быть снижение уровня воды, а не плохая экология.







Ранее новосибирские фотографы сняли молодых бобров в Обском море. По словам зоологов, животные поплыли искать семью и новое жильё.

