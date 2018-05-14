Фото: берег Обского моря засыпало тысячами красивых фиолетовых ракушек

На берег Обского моря вновь выбросило раковины 
На берег Обского моря вновь выбросило раковины 

На берег Обского водохранилища выбросило тысячи фиолетовых ракушек — они вдохновили новосибирцев на красивые снимки.


Новосибирцы начали выкладывать в социальные сети фотографии фиолетовых раковин с берегов Обского моря. Автор одного из снимков Вячеслав Сембаев рассказал корреспонденту НГС, что увидел на берегу около села Ленинское в Новосибирском районе несколько полос по 5–10 метров с ракушками.


«И все в них. [Ракушек] действительно очень много», — добавил новосибирец.


Без фильтров#ракушки#обскоеморе

Публикация от танюшка (@gaxova)



В мае прошлого года берег Обского водохранилища тоже был усыпан раковинами моллюсков. В Институте систематики и экологии животных СО РАН объясняли, что в мае на берег выбрасывало пресноводных брюхоногих моллюсков под названием «живородящая лужанка», и называть их улитками ошибочно. 



Фиолетовые берега#ракушки#shells

Публикация от Юля (@hellojuli)


Учёные предположили, что причиной массового скопления раковин может быть снижение уровня воды, а не плохая экология.


Ранее новосибирские фотографы сняли молодых бобров в Обском море. По словам зоологов, животные поплыли искать семью и новое жильё.

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