«Готов к новым задачам»: Толоконскому предложили место в совете директоров РЖД

Виктор Толоконский прокомментировал своё новое назначение членом совета директоров РЖД
Виктор Толоконский прокомментировал своё новое назначение членом совета директоров РЖД

Главный советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский прокомментировал НГС своё новое назначение — Правительство РФ предложило бывшему губернатору и полпреду президента в Сибири стать членом совета директоров РЖД. 


14 мая Правительство РФ опубликовало перечень кандидатов в совет директоров госкомпании — распоряжение подписано премьером Дмитрием Медведевым. 


Имя Виктора Толоконского включено в список наряду с главой РЖД Олегом Белозёровым и и.о. вице-премьера Аркадием Дворковичем (в документе его должность не указана, а новый состав федерального правительства ещё официально не обнародован). При этом указано, что Толоконский может представлять в РЖД интересы Российской Федерации. 


Толоконский рассказал корреспонденту НГС, что переговоры о его включении в совет директоров состоялись в Москве ещё осенью 2017 года после его отставки с поста губернатора Красноярского края.


«Это распоряжение председатель правительства [России Дмитрий Медведев], по-моему, подписал только 10 мая. <…> Но об этом со мной говорили ещё в прошлом году. И я дал такое согласие. Как это всё будет выглядеть уже в работе, мне трудно сказать, потому что я никогда не был знаком с работой совета директоров таких компаний. <…> 


Наверное, правительству важен мой опыт в работе в регионах, в региональных правительствах, потому что у РЖД очень много всего связано с региональными властями. 


<…> Я готов, как сейчас модно говорить, к новым вызовам и к новым задачам», — заметил корреспонденту советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский.


Он рассказал, что участвовал в переговорах в Москве на уровне руководства Министерства транспорта РФ и Росимущества. Конкретных целей по работе в совете директоров не ставили, как и не объяснили выбор его кандидатуры, добавил Виктор Толоконский.


«Думаю, что я останусь советником мэра. Вопрос только зависит от характера новой работы: на штатной основе или внештатной. То, что я буду помогать мэру, если буду ему нужен, тут у меня никаких ограничений нет», — пояснил Виктор Толоконский.


24 ноября 2017 года Виктор Толоконский вышел на работу в мэрию Новосибирска после ухода с поста губернатора Красноярского края. Через 4 дня НГС сделал подробный репортаж из кабинета нового советника мэра

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