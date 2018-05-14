«Готов к новым задачам»: Толоконскому предложили место в совете директоров РЖД

Виктор Толоконский прокомментировал своё новое назначение членом совета директоров РЖД

Главный советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский прокомментировал НГС своё новое назначение — Правительство РФ предложило бывшему губернатору и полпреду президента в Сибири стать членом совета директоров РЖД.





14 мая Правительство РФ опубликовало перечень кандидатов в совет директоров госкомпании — распоряжение подписано премьером Дмитрием Медведевым.





Имя Виктора Толоконского включено в список наряду с главой РЖД Олегом Белозёровым и и.о. вице-премьера Аркадием Дворковичем (в документе его должность не указана, а новый состав федерального правительства ещё официально не обнародован). При этом указано, что Толоконский может представлять в РЖД интересы Российской Федерации.





Толоконский рассказал корреспонденту НГС, что переговоры о его включении в совет директоров состоялись в Москве ещё осенью 2017 года после его отставки с поста губернатора Красноярского края.







«Это распоряжение председатель правительства [России Дмитрий Медведев], по-моему, подписал только 10 мая. <…> Но об этом со мной говорили ещё в прошлом году. И я дал такое согласие. Как это всё будет выглядеть уже в работе, мне трудно сказать, потому что я никогда не был знаком с работой совета директоров таких компаний. <…>





Наверное, правительству важен мой опыт в работе в регионах, в региональных правительствах, потому что у РЖД очень много всего связано с региональными властями.





<…> Я готов, как сейчас модно говорить, к новым вызовам и к новым задачам», — заметил корреспонденту советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский.





Он рассказал, что участвовал в переговорах в Москве на уровне руководства Министерства транспорта РФ и Росимущества. Конкретных целей по работе в совете директоров не ставили, как и не объяснили выбор его кандидатуры, добавил Виктор Толоконский.







«Думаю, что я останусь советником мэра. Вопрос только зависит от характера новой работы: на штатной основе или внештатной. То, что я буду помогать мэру, если буду ему нужен, тут у меня никаких ограничений нет», — пояснил Виктор Толоконский.







24 ноября 2017 года Виктор Толоконский вышел на работу в мэрию Новосибирска после ухода с поста губернатора Красноярского края. Через 4 дня НГС сделал подробный репортаж из кабинета нового советника мэра.