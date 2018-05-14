Новосибирские прокуроры отчитались о доходах и квартирах

Доход прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева немного вырос по сравнению с 2016 годом

Прокуроры из Новосибирской области отчитались о своих доходах за 2017 год и рассказали о квартирах и машинах, которые им принадлежат.







Эти сведения появились сегодня, 14 мая, на сайте прокуратуры Новосибирской области.







Как следует из опубликованного отчёта, прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев за прошлый год получил доход 3,5 миллиона рублей. Это на 122 тысячи больше, чем в 2016 году. В собственности прокурора по-прежнему Toyota Highlander и земельный участок площадью 800 квадратных метров. Супруга Владимира Фалилеева владеет подземным гаражным боксом, за год она заработала 819 тысяч рублей.







Почти на 21 тысячу по сравнению с 2016 годом выросли доходы прокурора Новосибирска Дениса Ференца. На этот раз он задекларировал 1,6 миллиона рублей. Согласно документу Денис Ференец по-прежнему владеет земельным участком (1398 квадратных метров) и недостроенным объектом площадью 6,6 квадратных метра. Жена Ференца в 2017 году получила доход 860 тысяч рублей, собственности на ней не зарегистрировано.







Самым высоким оказался доход прокурора Чановского района Новосибирской области Сергея Федосихина — 5,3 миллиона рублей. Ему принадлежит квартира площадью 36,8 квадратных метра. Жена прокурора получила годовой доход 109 тысяч рублей. Недвижимости и машин у неё нет.







Меньше всех заработал прокурор Краснозёрского района Александр Немира. Его годовой доход составил 1,3 миллиона рублей. В собственности прокурора — жилой дом площадью 136,5 квадратных метра и земельный участок площадью 655 квадратных метров. На жене прокурора никакой собственности не зарегистрировано, за год она получила 141 тысячу рублей.





Ранее свои доходы и список имущества обнародовали сенаторы, депутаты Госдумы, депутаты Заксобрания и руководство следственного управления СК России по Новосибирской области. Также стало известно, сколько зарабатывают ректор НГУ Михаил Федорук и ректор НГТУ Анатолий Батаев.