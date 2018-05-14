Сибирячка призналась в неуплате алиментов и отправилась в колонию

Ранее женщину уже наказывали за неуплату алиментов
Ранее женщину уже наказывали за неуплату алиментов

В Новосибирске 36-летнюю неплательщицу алиментов отправили в исправительную колонию общего режима — в суде обвиняемая Евгения Нестерова полностью признала свою вину. 


«Судом установлено, что Нестерова по решению суда обязана уплачивать денежные средства на содержание своей 15-летней дочери. Вместе с тем женщина, ранее неоднократно привлеченная к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов (условно), на путь исправления не встала и вновь без уважительных причин не уплачивала алименты свыше 5 месяцев», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирска.


Суд приговорил женщину к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.


В январе стало известно, что должника по алиментам поймали на пороге дома и заставили убирать снег. 

Прочтений: 1889
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

В прямом эфире НГС.НОВОСТИ президент ГК SKY GROUP расскажет о новом формате продажи квартир
16 мая с 12:00 до 13:00 в режиме онлайн-конференции на НГС.НОВОСТИ президент ГК SKY GROUP Владимир Литвинов представит жилые комплексы «КрымSKY» и Red Fox, а также опишет текущую ситуацию на рынке новостроек
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено