Сибирячка призналась в неуплате алиментов и отправилась в колонию

Ранее женщину уже наказывали за неуплату алиментов

В Новосибирске 36-летнюю неплательщицу алиментов отправили в исправительную колонию общего режима — в суде обвиняемая Евгения Нестерова полностью признала свою вину.







«Судом установлено, что Нестерова по решению суда обязана уплачивать денежные средства на содержание своей 15-летней дочери. Вместе с тем женщина, ранее неоднократно привлеченная к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов (условно), на путь исправления не встала и вновь без уважительных причин не уплачивала алименты свыше 5 месяцев», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирска.





Суд приговорил женщину к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.





В январе стало известно, что должника по алиментам поймали на пороге дома и заставили убирать снег.