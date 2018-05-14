Сибирячка призналась в неуплате алиментов и отправилась в колонию
В Новосибирске 36-летнюю неплательщицу алиментов отправили в исправительную колонию общего режима — в суде обвиняемая Евгения Нестерова полностью признала свою вину.
«Судом установлено, что Нестерова по решению суда обязана уплачивать денежные средства на содержание своей 15-летней дочери. Вместе с тем женщина, ранее неоднократно привлеченная к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов (условно), на путь исправления не встала и вновь без уважительных причин не уплачивала алименты свыше 5 месяцев», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирска.
Суд приговорил женщину к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
В январе стало известно, что должника по алиментам поймали на пороге дома и заставили убирать снег.
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС