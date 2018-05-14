Застройщик «Новомарусино» получил от дольщиков иск о банкротстве

Так выглядела стройка дома в апреле
Так выглядела стройка дома в апреле

Новосибирская строительная компания «Доступное жильё Новосибирск» («ДЖН») получила иск о банкротстве — он был зарегистрирован в системе «Электронного правосудия» 8 мая.


По данным в картотеке арбитражных дел, требования о банкротстве компании предъявили Роман и Анастасия Николаевы, в качестве третьего лица указан Николай Сизиков. Предварительное заседание суда пока не назначено.


Как рассказал корреспонденту НГС Роман Николаев в переписке в соцсети «ВКонтакте», иск о банкротстве застройщика они с супругой подали, отчаявшись взыскать с «ДЖН» стоимость своей не построенной квартиры и неустойку.


«Уже подавали [иск], судились, получили исполнительный лист и все, никаких движений с их стороны не происходило, кормили обещаниями год», — объяснил мужчина.


Дом № 5 по генплану в микрорайоне «Новомарусино», по словам дольщиков, должны были сдать в конце 2016 года, сейчас срок сдачи перенесён на IV квартал 2018 года, указано на сайте проекта. На фото со стройки, опубликованных на официальном сайте проекта, видно, что строительство 10-этажного дома на 434 квартиры едва вышло на уровень первого этажа.


В «ДЖН» о новом иске на банкротство оказались не осведомлены.


«На сегодняшний день по компании дел о банкротстве в производстве арбитражного суда не имеется. У застройщика нет планов банкротиться, — заявили в компании. — Строительство жилых домов ведётся и не останавливалось ни на день».


По данным системы «Контур.Фокус», общая сумма взыскания по исполнительным производствам компании сегодня составляет 42,7 миллиона рублей. В компании заверили, что «выплаты производятся по мере поступления денежных средств», а с дольщиками не реже двух раз в месяц проводятся совещания.


Месяцем ранее иски о банкротстве получило руководство группы «ПТК-30» — она задолжала одному из поставщиков. 

Прочтений: 2779
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

В прямом эфире НГС.НОВОСТИ президент ГК SKY GROUP расскажет о новом формате продажи квартир
16 мая с 12:00 до 13:00 в режиме онлайн-конференции на НГС.НОВОСТИ президент ГК SKY GROUP Владимир Литвинов представит жилые комплексы «КрымSKY» и Red Fox, а также опишет текущую ситуацию на рынке новостроек
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено