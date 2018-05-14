Застройщик «Новомарусино» получил от дольщиков иск о банкротстве

Так выглядела стройка дома в апреле

Новосибирская строительная компания «Доступное жильё Новосибирск» («ДЖН») получила иск о банкротстве — он был зарегистрирован в системе «Электронного правосудия» 8 мая.







По данным в картотеке арбитражных дел, требования о банкротстве компании предъявили Роман и Анастасия Николаевы, в качестве третьего лица указан Николай Сизиков. Предварительное заседание суда пока не назначено.







Как рассказал корреспонденту НГС Роман Николаев в переписке в соцсети «ВКонтакте», иск о банкротстве застройщика они с супругой подали, отчаявшись взыскать с «ДЖН» стоимость своей не построенной квартиры и неустойку.







«Уже подавали [иск], судились, получили исполнительный лист и все, никаких движений с их стороны не происходило, кормили обещаниями год», — объяснил мужчина.







Дом № 5 по генплану в микрорайоне «Новомарусино», по словам дольщиков, должны были сдать в конце 2016 года, сейчас срок сдачи перенесён на IV квартал 2018 года, указано на сайте проекта. На фото со стройки, опубликованных на официальном сайте проекта, видно, что строительство 10-этажного дома на 434 квартиры едва вышло на уровень первого этажа.







В «ДЖН» о новом иске на банкротство оказались не осведомлены.







«На сегодняшний день по компании дел о банкротстве в производстве арбитражного суда не имеется. У застройщика нет планов банкротиться, — заявили в компании. — Строительство жилых домов ведётся и не останавливалось ни на день».







По данным системы «Контур.Фокус», общая сумма взыскания по исполнительным производствам компании сегодня составляет 42,7 миллиона рублей. В компании заверили, что «выплаты производятся по мере поступления денежных средств», а с дольщиками не реже двух раз в месяц проводятся совещания.







Месяцем ранее иски о банкротстве получило руководство группы «ПТК-30» — она задолжала одному из поставщиков.

