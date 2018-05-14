Областное правительство выделит миллион семье погибшего в Сирии лётчика

У Дениса Сафронова остались жена и двухлетний ребёнок
У Дениса Сафронова остались жена и двухлетний ребёнок

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников распорядился выделить семье погибшего в Сирии лётчика Дениса Сафронова материальную помощь — семья погибшего получит 1 миллион рублей.


Информация об этом появилась на сайте правительства Новосибирской области днём 14 мая.


«Один миллион рублей будет направлен из резервного фонда правительства области на оказание единовременной материальной помощи семье жителя нашего региона — военного лётчика, погибшего при исполнении воинского долга. Соответствующий проект распоряжения правительства одобрен 14 мая», — сообщила пресс-служба правительства.


У Дениса Сафронова остались жена Марина и ребёнок. Старшего лейтенанта похоронили 9 марта в Новосибирске на Заельцовском кладбище.


Российский транспортный самолёт Ан-26 разбился 6 марта при заходе на посадку на аэродром Хмеймим. На борту находились 32 человека, никто из них не выжил.

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