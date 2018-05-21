На первой «Народной премии НГС» назвали 13 лучших компаний Новосибирска

Трансляция обновляется
В голосовании за «Народную премию»  приняло участие 70 тысяч человек
В голосовании за «Народную премию» приняло участие 70 тысяч человек

Сегодня, 21 мая, НГС вручает первую «Народную премию». Мы ведём онлайн-трансляцию из оперного театра — в 19:30 начнётся церемония, на которой награды получат лучшие компании Новосибирска, по мнению посетителей сайта NGS.RU. 


«Народная премия» проходила в несколько этапов: с 1 по 31 марта НГС принимал предложения от читателей — какие компании делают жизнь города более комфортной. Они выдвинули три тысячи претендентов, из которых 1 апреля сформировали шорт-лист из 100 участников — 10 в каждой из 10 номинаций. С 2 апреля по 20 мая новосибирцы активно голосовали за тех, кто попал в десятку лучших в своей номинации.


Перед оперным сегодня расстелили голубую дорожку.


Фото Александра Ощепкова
Фото Александра Ощепкова


А такие фотокарточки гости получают после съёмки.


Фото Ольги Бурлаковой
Фото Ольги Бурлаковой


В фотозону выстроилась очередь.


Фото Ольги Бурлаковой
Фото Ольги Бурлаковой


Продолжаем нашу видеотрансляцию.




Ещё один гость — Антон Самелик. В августе прошлого года молодого человека наградил Владимир Путин — Антон бросился на грабителя с «Сайгой», чтобы спасти девушку.


Фото Ольги Бурлаковой
Фото Ольги Бурлаковой


В фойе оперного театра исполняют живую музыку.


Фото Анны Богдановой
Фото Анны Богдановой


Посмотрите нашу Live-трансляцию с церемонии.



Среди гостей нашей церемонии — известный в Новосибирске уличный музыкант Владимир Веретенников.


Фото Ольги Бурлаковой
Фото Ольги Бурлаковой


Гости постепенно прибывают.


Фото Дарьи Винокуровой
Фото Дарьи Винокуровой


Парень в перчатках возле пресс-волла держит сумочку во время фотосессии.


Фото Анны Богдановой
Фото Анны Богдановой



Наша видеотрансляция.



Первые гости начали фотографироваться с пресс-воллом.


Фото Дарьи Винокуровой
Фото Дарьи Винокуровой


Голосование шло в следующих номинациях:



Награду победителям будут вручать герои статей НГС, известные новосибирцы и телеведущая Лена Летучая. Кроме того, редактор НГС Александр Агафонов вручит статуэтку в 11-й номинации — «Бизнес года» — её получит компания, которая внесла наибольший вклад в развитие города, по мнению редакции.


Ещё две статуэтки вручит врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников — он наградит победителей в номинациях «Инвестор года» и «Социальный проект года». Эти номинации учреждены областным правительством и оценивают вклад в развитие региона


Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус», digital-партнёр — ПАО «Ростелеком».



На первой «Народной премии НГС» назвали 13 лучших компаний Новосибирска (онлайн-репортаж)


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