На первой «Народной премии НГС» назвали 13 лучших компаний Новосибирска
Сегодня, 21 мая, НГС вручает первую «Народную премию». Мы ведём онлайн-трансляцию из оперного театра — в 19:30 начнётся церемония, на которой награды получат лучшие компании Новосибирска, по мнению посетителей сайта NGS.RU.
«Народная премия» проходила в несколько этапов: с 1 по 31 марта НГС принимал предложения от читателей — какие компании делают жизнь города более комфортной. Они выдвинули три тысячи претендентов, из которых 1 апреля сформировали шорт-лист из 100 участников — 10 в каждой из 10 номинаций. С 2 апреля по 20 мая новосибирцы активно голосовали за тех, кто попал в десятку лучших в своей номинации.
Перед оперным сегодня расстелили голубую дорожку.
А такие фотокарточки гости получают после съёмки.
В фотозону выстроилась очередь.
Продолжаем нашу видеотрансляцию.
Ещё один гость — Антон Самелик. В августе прошлого года молодого человека наградил Владимир Путин — Антон бросился на грабителя с «Сайгой», чтобы спасти девушку.
В фойе оперного театра исполняют живую музыку.
Посмотрите нашу Live-трансляцию с церемонии.
Среди гостей нашей церемонии — известный в Новосибирске уличный музыкант Владимир Веретенников.
Гости постепенно прибывают.
Парень в перчатках возле пресс-волла держит сумочку во время фотосессии.
Наша видеотрансляция.
Первые гости начали фотографироваться с пресс-воллом.
Голосование шло в следующих номинациях:
- Ресторан года
- Отель года
- Торгово-развлекательный центр года
- Фитнес-клуб года
- Супермаркет года
- Медицинский центр года
- Салон красоты года
- Турфирма года
- Кинотеатр года
- Агентство недвижимости года
Награду победителям будут вручать герои статей НГС, известные новосибирцы и телеведущая Лена Летучая. Кроме того, редактор НГС Александр Агафонов вручит статуэтку в 11-й номинации — «Бизнес года» — её получит компания, которая внесла наибольший вклад в развитие города, по мнению редакции.
Ещё две статуэтки вручит врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников — он наградит победителей в номинациях «Инвестор года» и «Социальный проект года». Эти номинации учреждены областным правительством и оценивают вклад в развитие региона.
Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус», digital-партнёр — ПАО «Ростелеком».
Официальные партнёры:
Сеть АЗС «Газпромнефть»
Салоны модной женской одежды MALINA Fashion
Салон авторских платьев Dress me by Mariya Lokot'
Партнёры:
СибирьКонсалтинг, юридическая компания
Доступная кофейня «Подорожник»
Многопрофильный медицинский центр «Клиника Пасман»
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
НГС
Фото Ольги Бурлаковой