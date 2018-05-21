На первой «Народной премии НГС» назвали 13 лучших компаний Новосибирска

Трансляция обновляется

Сегодня, 21 мая, НГС вручает первую «Народную премию». Мы ведём онлайн-трансляцию из оперного театра — в 19:30 начнётся церемония, на которой награды получат лучшие компании Новосибирска, по мнению посетителей сайта NGS.RU.







«Народная премия» проходила в несколько этапов: с 1 по 31 марта НГС принимал предложения от читателей — какие компании делают жизнь города более комфортной. Они выдвинули три тысячи претендентов, из которых 1 апреля сформировали шорт-лист из 100 участников — 10 в каждой из 10 номинаций. С 2 апреля по 20 мая новосибирцы активно голосовали за тех, кто попал в десятку лучших в своей номинации.





19:10

Перед оперным сегодня расстелили голубую дорожку.





Фото Александра Ощепкова





19:08

А такие фотокарточки гости получают после съёмки.





Фото Ольги Бурлаковой





19:06

В фотозону выстроилась очередь.





Фото Ольги Бурлаковой





19:04

Продолжаем нашу видеотрансляцию.













19:01

Ещё один гость — Антон Самелик. В августе прошлого года молодого человека наградил Владимир Путин — Антон бросился на грабителя с «Сайгой», чтобы спасти девушку.





Фото Ольги Бурлаковой





19:00

В фойе оперного театра исполняют живую музыку.





Фото Анны Богдановой





18:56

Посмотрите нашу Live-трансляцию с церемонии.









18:52

Среди гостей нашей церемонии — известный в Новосибирске уличный музыкант Владимир Веретенников.





Фото Ольги Бурлаковой





18:48

Гости постепенно прибывают.





Фото Дарьи Винокуровой





18:44

Парень в перчатках возле пресс-волла держит сумочку во время фотосессии.





Фото Анны Богдановой









18:41

Наша видеотрансляция.









18:38

Первые гости начали фотографироваться с пресс-воллом.





Фото Дарьи Винокуровой





18:30

Голосование шло в следующих номинациях:











Награду победителям будут вручать герои статей НГС, известные новосибирцы и телеведущая Лена Летучая. Кроме того, редактор НГС Александр Агафонов вручит статуэтку в 11-й номинации — «Бизнес года» — её получит компания, которая внесла наибольший вклад в развитие города, по мнению редакции.







Ещё две статуэтки вручит врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников — он наградит победителей в номинациях «Инвестор года» и «Социальный проект года». Эти номинации учреждены областным правительством и оценивают вклад в развитие региона.





Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус», digital-партнёр — ПАО «Ростелеком».













