Во дворах у проспекта Димитрова открылся ресторан с бургерами из риса

Заведение Papa Goga открылось в начале мая в здании гостиницы «Шале» на Комсомольском проспекте, 24 в центре Новосибирска. Кафе стало расширением одноименной службы доставки готовых блюд.







Интерьер заведения на улице Салтыкова-Щедрина





Доставка Papa Goga работает с весны прошлого года и готовит практически всё, что пользуется активным спросом на этом рынке: пиццу, роллы, лапшу в восточном стиле и другие блюда. В целом ресторан повторяет эту концепцию. Большую часть текущего меню заведения занимают лапша и рис в коробочках в среднем по 300 рублей за порцию, а также роллы (порядка 300 рублей за порцию).





Рисовый бургер с обжаренным в соусе филе судака за 340 рублей





Среди других блюд можно отметить вьетнамские фаршированные рисовые блинчики — нэмы (260 рублей) и бургеры, в которых булочка заменена двумя толстыми лепёшками, сделанными из риса для суши (360 рублей).





Заведение расположено в отдалении от крупных улиц





По данным системы «Контур.Фокус», единственным учредителем ООО «Папа Гога», которое управляет службой доставки и рестораном, является предприниматель Анна Пискунова. В Новосибирске ей также принадлежит цех по производству тортов. Ранее в Якутске был зарегистрирован индивидуальный предприниматель с такими же именем, фамилией и отчеством — там Пискунова занималась торговлей обувью.







Papa Goga — далеко не первая служба доставки, которая захотела обзавестись полноценным кафе





Обычно доставка становится дополнительной опцией для уже работающих кафе и ресторанов. Впрочем, и обратный переход (как в случае с Papa Goga) — тоже не редкость. Так, в прошлом году служба доставки «Пицца Синица» открыла собственную стационарную пиццерию недалеко от станции метро «Золотая Нива». А кондитерскую Melissa-shop на улице Каменская открыли владельцы уже работавшего кондитерского цеха.