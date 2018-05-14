Во дворах у проспекта Димитрова открылся ресторан с бургерами из риса

Заведение Papa Goga открылось в начале мая в здании гостиницы «Шале» на Комсомольском проспекте, 24 в центре Новосибирска. Кафе стало расширением одноименной службы доставки готовых блюд.


Интерьер заведения на улице Салтыкова-Щедрина
Интерьер заведения на улице Салтыкова-Щедрина


Доставка Papa Goga работает с весны прошлого года и готовит практически всё, что пользуется активным спросом на этом рынке: пиццу, роллы, лапшу в восточном стиле и другие блюда. В целом ресторан повторяет эту концепцию. Большую часть текущего меню заведения занимают лапша и рис в коробочках в среднем по 300 рублей за порцию, а также роллы (порядка 300 рублей за порцию).


Рисовый бургер с обжаренным в соусе филе судака за 340 рублей
Рисовый бургер с обжаренным в соусе филе судака за 340 рублей


Среди других блюд можно отметить вьетнамские фаршированные рисовые блинчики — нэмы (260 рублей) и бургеры, в которых булочка заменена двумя толстыми лепёшками, сделанными из риса для суши (360 рублей).


Заведение расположено в отдалении от крупных улиц
Заведение расположено в отдалении от крупных улиц


По данным системы «Контур.Фокус», единственным учредителем ООО «Папа Гога», которое управляет службой доставки и рестораном, является предприниматель Анна Пискунова. В Новосибирске ей также принадлежит цех по производству тортов. Ранее в Якутске был зарегистрирован индивидуальный предприниматель с такими же именем, фамилией и отчеством — там Пискунова занималась торговлей обувью.


Papa Goga — далеко не первая служба доставки, которая захотела обзавестись полноценным кафе
Papa Goga — далеко не первая служба доставки, которая захотела обзавестись полноценным кафе


Обычно доставка становится дополнительной опцией для уже работающих кафе и ресторанов. Впрочем, и обратный переход (как в случае с Papa Goga) — тоже не редкость. Так, в прошлом году служба доставки «Пицца Синица» открыла собственную стационарную пиццерию недалеко от станции метро «Золотая Нива». А кондитерскую Melissa-shop на улице Каменская открыли владельцы уже работавшего кондитерского цеха. 

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