Полиция поймала подозреваемого в убийстве у Ленинского рынка

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве, которое случилось в начале мая у Ленинского рынка в Новосибирске.





Мужчину искали не только новосибирские полицейские, но и их коллеги из пяти регионов.





«К розыску были подключены полицейские Омской, Тюменской, Свердловской областей и Башкирии. На стоянке одного из кемпингов 47-летний подозреваемый был задержан сотрудниками спецназа МВД по Республике Башкортостан. Установлено, что после преступления подозреваемый сменил на своей машине российские автомобильные номера на европейские. При задержании у него обнаружили российскую и иностранную валюту, эквивалентную сумме 1,4 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.





Установлено, сообщает МВД, что подозреваемый выстрелил в потерпевшего из пистолета марки «ТТ».





7 мая один из продавцов Ленинского рынка обнаружил тело 38-летнего Артура с огнестрельным ранением в голову в «Тойоте Королле», припаркованной на улице Троллейной, возле павильона № 3 Ленинского рынка.





Оперативники просмотрели записи видеокамер, установили приметы подозреваемого и машину, на которой он уехал. Оказалось, что разыскиваемая машина покинула регион и движется в западном направлении.







«В минувшие выходные задержанный под конвоем был доставлен в Новосибирск, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в пресс-службе полиции.





У подозреваемого с собой были деньги на общую сумму 1,4 миллиона рублей





По факту обнаружения тела следователи возбудили уголовное дело по 105-й статье УК РФ (убийство), сообщает следственное управление СК РФ по НСО. Сотрудники полиции и СК продолжают расследование.