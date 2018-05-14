Полиция поймала подозреваемого в убийстве у Ленинского рынка

Полиция поймала подозреваемого в убийстве у Ленинского рынка (обновлено)

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве, которое случилось в начале мая у Ленинского рынка в Новосибирске.


Мужчину искали не только новосибирские полицейские, но и их коллеги из пяти регионов.


«К розыску были подключены полицейские Омской, Тюменской, Свердловской областей и Башкирии. На стоянке одного из кемпингов 47-летний подозреваемый был задержан сотрудниками спецназа МВД по Республике Башкортостан. Установлено, что после преступления подозреваемый сменил на своей машине российские автомобильные номера на европейские. При задержании у него обнаружили российскую и иностранную валюту, эквивалентную сумме 1,4 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.


Установлено, сообщает МВД, что подозреваемый выстрелил в потерпевшего из пистолета марки «ТТ». 


7 мая один из продавцов Ленинского рынка обнаружил тело 38-летнего Артура с огнестрельным ранением в голову в «Тойоте Королле», припаркованной на улице Троллейной, возле павильона № 3 Ленинского рынка. 


Оперативники просмотрели записи видеокамер, установили приметы подозреваемого и машину, на которой он уехал. Оказалось, что разыскиваемая машина покинула регион и движется в западном направлении.


«В минувшие выходные задержанный под конвоем был доставлен в Новосибирск, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в пресс-службе полиции.


У подозреваемого с собой были деньги на общую сумму 1,4 миллиона рублей
У подозреваемого с собой были деньги на общую сумму 1,4 миллиона рублей


По факту обнаружения тела следователи возбудили уголовное дело по 105-й статье УК РФ (убийство), сообщает следственное управление СК РФ по НСО. Сотрудники полиции и СК продолжают расследование.

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