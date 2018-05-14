Шапку надеть, в траве не сидеть: МЧС выпустило памятку об опасности клещей

Клещи предпочитают лиственные леса

В понедельник, 14 мая, Главное управление МЧС России по Новосибирской области разместило в своих аккаунтах в соцсетях памятку с правилами безопасности в период активности клещей.







Чтобы избежать укусов клещей, спасатели настоятельно рекомендуют избегать засушливых участков леса и сухостоя, не гулять в густой траве и не садиться в неё. Так как клещи предпочитают лиственные леса, прогулка по хвойному лесу будет гораздо безопаснее. Также спасатели рекомендуют у водоёмов располагаться на песке, который смертелен для клещей.





В случае, если вы планируете длительное время находиться на природе, необходимо надеть одежду, закрывающую все участки тела.





«Идеальным вариантом будет наличие манжет на рукавах и резинок на штанинах. Обязательно и наличие головного убора. Даже при прогулке в парке не стоит пренебрегать им. Самым простым способом индивидуальной защиты служит правильно подобранная одежда для выезда на природу. Рубашка должна быть заправлена в брюки и плотно опоясана ремнем. Обшлага завязывают тесёмкой, шнурком или резинкой. Брюки завязывают внизу тесемкой и надевают высокие сапоги», — поясняют спасатели.





Кроме того, одежду нужно обработать репеллентами, которые продаются в магазинах и аптеках и отпугивают клещей. Каждые 2–3 часа необходимо осматривать себя на предмет клещей.





«Клещи, попадая на тело человека, присасываются не сразу, поэтому удалить или умертвить (каплей бензина) ползающего клеща несложно. Клещ проникает в кожу, и его слюна обладает анестезирующим действием, поэтому вы можете не обнаружить его сразу.





Заметим, что в первые часы после присасывания возможность заражения опасным вирусом невелика», — говорится в памятке МЧС.





Если клещ всё-таки укусил, то категорически нельзя удалять его самостоятельно. При таком стечении обстоятельств нужно обратиться в ближайший медпункт, где вам будет оказана вся необходимая помощь. При укусе клеща, в этот же день, его нужно сдать на исследование в лабораторию.





«Все укушенные должны наблюдаться в течение 21 дня, если у них появляются симптомы — температура, утомляемость, признаки ОРВИ — необходимо пойти в поликлинику по месту жительства и заявить о том, что вас кусал клещ, для того чтобы не запустить и не довести заболевание до тяжелого состояния», — рекомендуют спасатели.





По возвращении с прогулки нужно снова осмотреть себя на наличие клещей и расчесать волосы мелкой расчёской, советуют в МЧС. Спасатели категорически запрещают садиться на постель в одежде, которая надевалась для прогулки.





«В ясный солнечный день активность клещей наиболее высока с 8 до 11 часов и с 17 до 20. В пасмурные дни активность клещей одинаково низкая в течение дня.





Исследования показали: клещи способны чувствовать запах животного или человека на расстоянии 10 метров», — поясняется в памятке.





На прошлой неделе в Новосибирске зарегистрировали первый случай клещевого энцефалита в этом году — пациента доставили в инфекционную больницу. А немногим ранее управление Роспотребнадзора в Новосибирской области сообщило, что в регионе на начало мая 2018 года зарегистрировано более 800 укусов клещей. Также в ведомстве назвали районы города и области, где новосибирцев кусают чаще всего.