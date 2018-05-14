Кукушки прилетели в Новосибирск и предсказали прохладное лето

Первые кукушки прилетают в Новосибирскую область в середине мая
Первые кукушки прилетают в Новосибирскую область в середине мая

В окрестностях Новосибирска закуковали первые в этом году кукушки — они обещают прохладное лето.


Как рассказал орнитолог Алексей Яновский, первое кукование он услышал 13 мая в лесу под Новосибирском. По его словам, здесь встречаются два вида кукушек: обыкновенная, предпочитающая лиственные леса, и глухая, тяготеющая к хвойным лесам.


«Поскольку лес во время первого кукования нынче без листьев, то по народной примете лето будет прохладным и не особенно удачным в плане урожая. Кукушка подала голос впервые нынче, мол, на "голый лес". <…> Кроме обыкновенной кукушки с обычным "ку-ку" в хвойных и смешанных лесах можно услышать голос глухой кукушки, называемой так из-за приглушенного и довольно зловещего "ту-ту", или "ду-ду". Внешне оба вида практически не отличаются издали. У глухой кукушки светлое пятно на сгибе крыла чисто-белое, тогда как у обыкновенной — с поперечными пестринами», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.


По словам Яновского, обыкновенные кукушки прилетают в Новосибирскую область с зимовок, расположенных в Африке, а глухие кукушки — из Индонезии, юго-восточной Азии и Авcтралии.


Перелётные птицы продолжают возвращаться в Новосибирск с мест зимовки — недавно прилетели скворцы и белошапочные овсянки.

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