Лето никак не наступит: в Новосибирске задержится дождливая погода

На этой неделе в Новосибирске ожидается прохладная погода
На этой неделе в Новосибирске ожидается прохладная погода

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие три дня: в регионе ожидаются дожди и порывистый ветер.


«По-прежнему температура на территории Новосибирской области ожидается несколько ниже климатической нормы, будет преобладать облачная с прояснениями погода с осадками различной интенсивности — от небольших до умеренных. В ближайшие сутки возможны грозы, особенно по южным районам. В ночь на 17-е число осадки, наоборот, будут в смешанной фазе — это дождь с мокрым снегом», — рассказала корреспонденту НГС начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.


Согласно прогнозу, в ночь на вторник, 15 мая, в Новосибирске ожидается около +6 градусов. Днём будет ненамного теплее: температура не превысит отметку +10.


«При этом если в ночные часы дождь будет небольшим, лишь местами, то днём интенсивность осадков увеличится, и дождь будет наблюдаться повсеместно. Усиление ветра завтра днём до 17 метров в секунду», — уточнила Анна Лапчик


По её словам, в последующие двое суток осадки в городе по-прежнему вероятны, но 17 мая они будут менее интенсивными. В среду, 16 мая, ночная температура ожидается на уровне +1…+3 градусов. Днём воздух прогреется до +9…+11, но порывы ветра в Новосибирске могут достигать 16 м/с. В четверг ночью ожидается около 0 градусов, днём — не выше +7…+8. Анна Лапчик добавила, что в целом 


на этой неделе новосибирцам вряд ли стоит ждать тёплой погоды.


«Продолжает поступать воздух из районов Северного Урала, Карского моря, поэтому то тепло, которое наблюдается в европейской части России, за Урал пока не проникает», — пояснила начальник Новосибирского Гидрометцентра.


На днях стало известно, что в Новосибирске продлили отопительный сезон — он должен закончиться, когда на улице установится тёплая погода.

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