Новосибирские музыканты сняли в «МЕГЕ» пародию на скандальный клип Киркорова

Новосибирская группа «Рви Меха Оркестр» сняла и выложили в интернет пародию на клип Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» 
Новосибирская группа «Рви Меха Оркестр» сняла и выложили в интернет пародию на клип Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» 

Популярная новосибирская группа «Рви Меха Оркестр» опубликовала пародию на скандальный клип Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» — о планах снять клип на эту песню музыканты сообщили на прошлой неделе. 


«В [прошедшую] субботу записали звук, а на следующий день были съёмки [в СТЦ "МЕГА"]. И ночью смонтировали ролик и выложили в сеть. <…> Самое весёлое на съёмках было — служба безопасности. Они останавливали съёмки, выясняли, кто [мы] такие и что хотели. Но ребята, [кто снимал клип,] законы знают, объяснили, что на парковке, например, снимать можно. <…> После этого охранники отстали, но попытались доколупаться, что алкоголь нельзя распивать, а мы им показали, что это лимонад. Потом тележку у нас забрали, сказали: кататься нельзя», — описал происходившее во время съёмок лидер группы «Рви Меха Оркестр» Александр Петенёв.


По словам Петенёва, других проблем на съёмочной площадке не было: удалось даже договориться об участии в съёмках с двумя случайными пожилыми посетительницами «МЕГИ». Также авторы клипа показали свою версию Аллы Пугачёвой, которая в оригинальном видео так и не развернулась лицом к зрителю.



На прошлой неделе группа «Рви Меха Оркестр» выложила в интернет кавер-версию хита «Цвет настроения синий». По просьбам поклонников музыканты пообещали сделать качественную студийную запись и снять пародию на скандальный клип.

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