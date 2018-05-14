В школах и колледжах усилили охрану из-за стрельбы в Барабинске

В школах и колледжах решили ужесточить пропускной режим из-за случившегося в Барабинске

После стрельбы в Барабинском филиале колледжа транспортных технологий имени Лунина врио губернатора Андрей Травников поручил усилить пропускной режим в новосибирских колледжах и школах, а также следить за поведением учащихся в интернете.







Врио губернатора НСО Андрей Травников создал рабочую группу, которая решает вопросы безопасности и учебного процесса, сообщили сегодня в пресс-службе правительства региона.





В ведомстве отметили, что состояние здоровья пострадавших в стрельбе находится под особым контролем, со студентами колледжа и их семьями работают психологи.







«Во избежание повторения подобных ситуаций необходимо усилить работу по профилактике интернет-безопасности и буллинга в образовательных организациях, проводить индивидуальную профилактическую работу с детьми с применением современных технологий», — цитируют в пресс-службе правительства врио заместителя губернатора Сергея Нелюбова.







Министерство образования НСО разработает план, как замечать конфликты среди школьников и студентов, а также проанализирует работу руководителей и охраны образовательных организаций.







По информации правительства, руководству колледжей и школ уже поручили усилить пропускной режим и проинструктировать дежурных и охрану, как действовать в чрезвычайных ситуациях.







Как рассказал корреспонденту НГС начальник управления безопасности НГУЭУ Олег Пискунов, помимо существующей системы безопасности, вуз провёл дополнительные инструктажи сотрудников охраны, в том числе побеседовал со студенческим патрулём.







«Мы проинструктировали, как надо действовать в той или иной ситуации — в случае выявления [конфликта], в случае видимого или даже невидимого на первый взгляд конфликта интересов среди студентов, среди молодёжи, которая у нас обучается», — отметил начальник управления безопасности.







В пресс-службе НГУ рассказали, что университет проводит кинолекции по борьбе с экстремизмом и наркоманией, также состоится заседание антинаркотической комиссии, на которой будут обсуждать безопасность.







«В НГТУ очень озабочены случившимся в Барабинске. Вопрос профилактики подобных случаев будет рассмотрен на ближайшем ректорате, совещании деканов и совете старост», — добавили в Новосибирском государственном техническом университете, отметив, что готовы усилить безопасность.







В конце прошлой недели студент на занятиях в Барабинском колледже ранил однокурсника, а потом погиб. Ещё двое студентов получили переломы, когда, спасаясь от стрельбы, выпрыгнули из окна. Раненого студента Дмитрия Болденкова доставили в Новосибирскую областную больницу на лечение. Перед операцией он рассказал НГС свою версию событий.







Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил, что ответственность за стрельбу в Барабинском колледже лежит на педагогах и охране.

