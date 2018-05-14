Стройте хоть 30 этажей: новосибирские власти нашли участки для строительства жилых высоток

Оба участка для домов находятся рядом с детскими садами — детский сад в «Стрижах» построен относительно недавно
Оба участка для домов находятся рядом с детскими садами — детский сад в «Стрижах» построен относительно недавно

Мэрия Новосибирска выставила на торги два участка, на которых можно построить новое жильё, — информация об этом опубликована в документах муниципалитета.


Одна из территорий находится на улице Часовая в микрорайоне ОбьГЭС — на первой линии улицы на пересечении с Варшавской, напротив здания детского сада на улице Барьерной, 28. Площадь участка — чуть больше 8,2 тысяч кв. м, на нём можно строить дома высотой до 30 этажей.


«На земельном участке размещены металлические гаражи и погреба, принадлежащие неустановленным лицам, имеется древесно-кустарниковая растительность», — указано в документах.


Ещё одна территория для строительства жилья расположена возле здания на улице Кубовая, 113/6 в микрорайоне «Стрижи». Здесь также можно строить дома высотой до 30 этажей, однако площадь участка меньше — 6,5 тысяч кв. м. Ограничения прав на участок нет, но на нём расположен металлический гараж и проезд к нежилому зданию и нескольким капитальным гаражам.


Начальную стоимость годовой аренды для торгов определили в 2,87 и 2,81 млн соответственно. Торги назначены на 14 июня.


В конце апреля мэрия на 3 года сдала в аренду большую территорию на Большевистской — право застроить еёполучил тюменский автомагнат.

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