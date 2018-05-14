Видео: медвежата выбрались из клетки и начали бегать по Новосибирскому зоопарку
Гималайские медвежата выбрались из клетки в Новосибирском зоопарке — на глазах посетителей они некоторое время бегали на свободе.
«В пятницу это было, родственники у меня были — фотки прислали и видео. Говорят: "При нас вылезли из клетки и начали бегать". Они позвонили сотрудникам зоопарка, те прибежали, их поймали, обратно посадили в клетку», — рассказал читатель НГС.
В Новосибирском зоопарке объяснили ситуацию тем, что медвежата маленькие и могут легко выбраться из вольера. «У нас бывает, что лемуры вышли-зашли», — пояснила корреспонденту НГС заместитель директора по науке Ольга Шило. Подробнее объяснить ситуацию специалист отказалась.
Эти гималайские медвежата родились в январе, уже в мае они были переведены в вольер, в котором их могут видеть посетители.
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Елена Громкова
Фото и видео очевидцев