Видео: медвежата выбрались из клетки и начали бегать по Новосибирскому зоопарку

Медвежата смогли пролезть сквозь клетки, так как они маленькие

Гималайские медвежата выбрались из клетки в Новосибирском зоопарке — на глазах посетителей они некоторое время бегали на свободе.





«В пятницу это было, родственники у меня были — фотки прислали и видео. Говорят: "При нас вылезли из клетки и начали бегать". Они позвонили сотрудникам зоопарка, те прибежали, их поймали, обратно посадили в клетку», — рассказал читатель НГС.





В Новосибирском зоопарке объяснили ситуацию тем, что медвежата маленькие и могут легко выбраться из вольера. «У нас бывает, что лемуры вышли-зашли», — пояснила корреспонденту НГС заместитель директора по науке Ольга Шило. Подробнее объяснить ситуацию специалист отказалась.





Эти гималайские медвежата родились в январе, уже в мае они были переведены в вольер, в котором их могут видеть посетители.









Самку Челси вместе с двумя детёнышами перевели в доступный для посетителей вольер в начале мая



