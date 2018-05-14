Женщину увезли на скорой после жёсткой аварии на Немировича-Данченко
Днём 14 мая легковой автомобиль и грузовая «Газель» сошлись в ДТП на перекрёстке Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска.
Авария произошла в 11:15 возле дома № 104 на Немировича-Данченко, рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
На месте аварии работают автоинспекторы. Подробности в группе пропаганды пообещали сообщить позже.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что в 11:22 пожарные выехали на пересечение улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев, где столкнулись легковой автомобиль и «Газель». Спустя три минуты подразделения уже были на месте.
«Пострадавшая женщина из легкового автомобиля передана сотрудникам скорой медицинской помощи, госпитализировали, в больнице. Пожарно-спасательные подразделения на месте осуществляли смыв топлива <...> с проезжей части, <...> а также отключали газовое оборудование, установленное на автомобиле "Газель" — перекрыли газовый баллон. <...> Это предупредительные мероприятия, чтобы не произошло воспламенения и тяжкие последствия не наступили», — пояснили в МЧС.
Накануне вечером авария пострадавшими произошла на ОбьГЭСе: «Субару Форестер» врезался во встречный «Ниссан Тиида». В больницу попали водитель «Ниссана» и два её маленьких пассажира.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены Владиславом Савченковым (1, 2), аварийными комиссарами «Автоспас» (3-5)