Забытый пакет устроил переполох на станции метро «Площадь Маркса»

На платформе нашли бесхозный пакет
На платформе нашли бесхозный пакет

Утром 14 мая новосибирские полицейские оцепили лавочку с подозрительным пакетом на станции метро «Площадь Маркса».


Очевидцы в соцсетях сообщают, что четверо полицейских охраняли лежащий на лавочке пакет и не давали пассажирам садиться рядом.


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области эту информацию подтвердили.


«В 10:37 поступило сообщение, что на платформе [станции] метро "Маркса" бесхозный пакет <…> Сотрудники полиции необходимые мероприятия провели, в настоящее время за ним вернулась хозяйка — она забыла личные вещи», — рассказали корреспонденту НГС в областной полиции.


В полиции добавили, что из-за этого инцидента работа метро не нарушилась, но полицейским пришлось ограничить доступ к месту с пакетом, чтобы его осмотреть.


Накануне похожий случай произошёл на станции метро «Площадь Ленина» — полицейские попросили пассажиров отойти на безопасное расстояние от бесхозной сумки с одеждой.

Прочтений: 2816
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

В прямом эфире НГС.НОВОСТИ президент ГК SKY GROUP расскажет о новом формате продажи квартир
16 мая с 12:00 до 13:00 в режиме онлайн-конференции на НГС.НОВОСТИ президент ГК SKY GROUP Владимир Литвинов представит жилые комплексы «КрымSKY» и Red Fox, а также опишет текущую ситуацию на рынке новостроек
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено