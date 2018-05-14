Забытый пакет устроил переполох на станции метро «Площадь Маркса»

На платформе нашли бесхозный пакет

Утром 14 мая новосибирские полицейские оцепили лавочку с подозрительным пакетом на станции метро «Площадь Маркса».







Очевидцы в соцсетях сообщают, что четверо полицейских охраняли лежащий на лавочке пакет и не давали пассажирам садиться рядом.







В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области эту информацию подтвердили.







«В 10:37 поступило сообщение, что на платформе [станции] метро "Маркса" бесхозный пакет <…> Сотрудники полиции необходимые мероприятия провели, в настоящее время за ним вернулась хозяйка — она забыла личные вещи», — рассказали корреспонденту НГС в областной полиции.







В полиции добавили, что из-за этого инцидента работа метро не нарушилась, но полицейским пришлось ограничить доступ к месту с пакетом, чтобы его осмотреть.







Накануне похожий случай произошёл на станции метро «Площадь Ленина» — полицейские попросили пассажиров отойти на безопасное расстояние от бесхозной сумки с одеждой.

