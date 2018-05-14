Травников о стрельбе в Барабинске: «Педагоги не обратили внимания»
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников возложил ответственность за стрельбу в Барабинском колледже на педагогов и охрану — на прошлой неделе студент на занятиях ранил однокурсника, а потом погиб. Ещё двое студентов получили переломы, когда, спасаясь от стрельбы, выпрыгнули из окна.
«Могу точно констатировать, что была возможность со стороны педагогов, в первую очередь, школы [куда ходил стрелявший], во вторую — преподавателей колледжа, заметить изменения в поведении. Но, к сожалению, не обратили достаточного внимания», — заявил сегодня Андрей Травников.
Травников рассказал, что заметил недочёты в охране учебных учреждений после проверки, которую провёл после барабинского инцидента. «Объезд в пятницу позволяет констатировать, что далеко не все меры безопасности в наших образовательных учреждениях реализуются», — сказал врио губернатора.
В четверг, 10 мая, 17-летний студент принёс ружьё на занятия в Барабинском филиале колледжа транспортных технологий имени Лунина — он ранил одного человека, а потом погиб. О самом инциденте НГС рассказал один из пострадавших, 18-летний студент колледжа Дмитрий Болденков — после стрельбы его доставили в Новосибирскую областную больницу на операцию.
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Анна Богданова
Фото Алёны Истоминой