НГУ начал готовить юристов, которые будут судиться с врачами

Редких специалистов будут готовить с начала грядущего учебного года

Новосибирский государственный университет объявил о наборе на новую программу — вуз будет готовить юристов в сфере здравоохранения.







«Набор по магистерской программе "Юрист в сфере здравоохранения" начнётся с нового учебного года. Программа ориентирована на специалистов с высшим медицинским или юридическим образованием», — сообщает пресс-служба НГУ.





Представители вуза отмечают, что университет открывает единственную за Уралом магистерскую программу для подготовки таких специалистов.





С началом нового учебного года НГУ планирует набрать 18 человек, в том числе троих на бюджет. Срок обучения — два года, стоимость за год — 128 тысяч рублей. Вести занятия будут преподаватели Института философии и права, преподаватели Института медицины и психологии НГУ, а также приглашенные зарубежные специалисты.







«В сфере здравоохранения требуются знания норм различных отраслей права и способность применения их на практике. Конфликтные ситуации между врачами и пациентами чаще всего сложные, следовательно, необходимо одинаково хорошо разбираться и в медицине, и в юриспруденции. Пока юристы в сфере здравоохранения — редкие специалисты, востребованные не только в Новосибирске и области, но в пределах всего Сибирского федерального округа», — говорит руководитель магистерской программы, доктор юридических наук, заведующая кафедрой гражданского права Института философии и права НГУ Тамара Шепель.





В пресс-службе НГУ корреспонденту НГС уточнили, что программа направлена и на обучение защите пациентов и медицинских учреждений.





Практику магистранты будут проходить в министерстве юстиции НСО, министерстве здравоохранения НСО, Федеральном центре нейрохирургии, Областном суде, Арбитражном суде НСО, лечебно-профилактических учреждениях и учреждениях медико-социальной помощи, страховых и фармацевтических компаниях, научно- исследовательских учреждениях и организациях.







В апреле НГУ объявил о старте магистерской программы Game Development («Разработка и дизайн видеоигр») — студентов будут учить создавать видеоигры.