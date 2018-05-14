НГУ начал готовить юристов, которые будут судиться с врачами

Редких специалистов будут готовить с начала грядущего учебного года 
Редких специалистов будут готовить с начала грядущего учебного года 

Новосибирский государственный университет объявил о наборе на новую программу — вуз будет готовить юристов в сфере здравоохранения.


«Набор по магистерской программе "Юрист в сфере здравоохранения" начнётся с нового учебного года. Программа ориентирована на специалистов с высшим медицинским или юридическим образованием», — сообщает пресс-служба НГУ. 


Представители вуза отмечают, что университет открывает единственную за Уралом магистерскую программу для подготовки таких специалистов.


С началом нового учебного года НГУ планирует набрать 18 человек, в том числе троих на бюджет. Срок обучения — два года, стоимость за год  — 128 тысяч рублей. Вести занятия будут преподаватели Института философии и права, преподаватели Института медицины и психологии НГУ, а также приглашенные зарубежные специалисты.


«В сфере здравоохранения требуются знания норм различных отраслей права и способность применения их на практике. Конфликтные ситуации между врачами и пациентами чаще всего сложные, следовательно, необходимо одинаково хорошо разбираться и в медицине, и в юриспруденции. Пока юристы в сфере здравоохранения — редкие специалисты, востребованные не только в Новосибирске и области, но в пределах всего Сибирского федерального округа», — говорит руководитель магистерской программы, доктор юридических наук, заведующая кафедрой гражданского права Института философии и права НГУ Тамара Шепель.


В пресс-службе НГУ корреспонденту НГС уточнили, что программа направлена и на обучение защите пациентов и медицинских учреждений.


Практику магистранты  будут проходить в министерстве юстиции НСО, министерстве здравоохранения НСО, Федеральном центре нейрохирургии, Областном суде, Арбитражном суде НСО, лечебно-профилактических учреждениях и учреждениях медико-социальной помощи, страховых и фармацевтических компаниях, научно- исследовательских учреждениях и организациях.


В апреле НГУ объявил о старте магистерской программы Game Development («Разработка и дизайн видеоигр») — студентов будут учить создавать видеоигры.

Прочтений: 3115
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (30)30
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

В прямом эфире НГС.НОВОСТИ президент ГК SKY GROUP расскажет о новом формате продажи квартир
16 мая с 12:00 до 13:00 в режиме онлайн-конференции на НГС.НОВОСТИ президент ГК SKY GROUP Владимир Литвинов представит жилые комплексы «КрымSKY» и Red Fox, а также опишет текущую ситуацию на рынке новостроек
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено