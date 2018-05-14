Бывший учитель из Бердска стала вице-губернатором Приморского края
Бывший депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Ирина Мануйлова, ранее работавшая директором Бердского лицея-интерната
«В администрации Приморского края назначен вице-губернатор по вопросам развития образования и науки. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Андрей Тарасенко. <…> Это направление будет курировать Ирина Мануйлова», — сообщили сегодня, 14 мая, в краевой администрации.
В администрации уточнили, что пост заместителя губернатора Ирина Мануйлова будет совмещать с должностью директора краевого департамента образования и науки. К исполнению своих обязанностей чиновница приступила с сегодняшнего дня.
Корреспондент НГС дозвонилась до Ирины Мануйловой, чтобы узнать её мнение по поводу назначения, но собеседница отказалась от интервью, сославшись на занятость. «На самом деле, я ещё только приступила к этой работе, поэтому особо пока рассказывать нечего», — добавила она.
Ирина Мануйлова — уроженка Бердска, в 1988 году окончила Новосибирский государственный педагогический институт (сейчас — НГПУ), в 2008 году — Санкт-Петербургскую академию постдипломного педагогического образования. После окончания пединститута работала учителем химии на Курилах, затем стала замдиректора по учебно-воспитательной работе лицея
С 2011 по 2016 годы Ирина Мануйлова была депутатом Госдумы РФ, занимала должность заместителя председателя комитета по образованию. На выборах в сентябре 2016 года Ирина Мануйлова повторно выдвигалась в нижнюю палату парламента, но не получила мандат.
После оглашения официальных результатов выборов Мануйлова говорила корреспонденту НГС, что, возможно, уйдёт на госслужбу.
С декабря 2016 года Ирина Мануйлова занимала должность врио руководителя, а потом заместителя директора департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки России, сообщается на сайте администрации Приморского края.
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Ольга Хмелевская
Фото primorsky.ru