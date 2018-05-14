Возле ТРЦ «Аура» и на одном из перекрёстков Советской погасли светофоры
Утром 14 мая из-за отключения электричества погасли светофоры на двух перекрёстках в центральной части Новосибирска.
До 16:00 отключён светофор на перекрёстке Военной и Ипподромской в районе ТРЦ «Аура». Также под отключение попал светофор на перекрёстке Советской и Свердлова — он не будет работать до 18:00, рассказали корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).
«Плановое отключение "Электросетей"», — пояснили в СМЭУ, добавив, что из-за этого у водителей могут возникнуть трудности с проездом по Ипподромской. О плановом отключении учреждение предупредило городскую и областную ГИБДД.
В минувшую пятницу на несколько часов погасли светофоры на двух перекрёстках в Ленинском районе — отключение также было связано с плановыми работами на электросетях.
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Ольга Хмелевская
Фото Александр Ощепкова (1), скриншот yandex.ru/maps (2)