Возле ТРЦ «Аура» и на одном из перекрёстков Советской погасли светофоры

Отключение светофоров связано с перебоями в подаче электричества
Отключение светофоров связано с перебоями в подаче электричества

Утром 14 мая из-за отключения электричества погасли светофоры на двух перекрёстках в центральной части Новосибирска.


До 16:00 отключён светофор на перекрёстке Военной и Ипподромской в районе ТРЦ «Аура». Также под отключение попал светофор на перекрёстке Советской и Свердлова — он не будет работать до 18:00, рассказали корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).


«Плановое отключение "Электросетей"», — пояснили в СМЭУ, добавив, что из-за этого у водителей могут возникнуть трудности с проездом по Ипподромской. О плановом отключении учреждение предупредило городскую и областную ГИБДД.


Особенно затруднён проезд по перекрёстку Военной и Ипподромской 
Особенно затруднён проезд по перекрёстку Военной и Ипподромской 


В минувшую пятницу на несколько часов погасли светофоры на двух перекрёстках в Ленинском районе — отключение также было связано с плановыми работами на электросетях.

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