Водитель «Субару» не справился с управлением на скользкой дороге: пострадали два ребёнка и женщина

Авария произошла в 18:30

Вечером 13 мая в Советском районе Новосибирска на ОбьГЭСе «Субару Форестер» врезался во встречный автомобиль «Ниссан Тиида».







«Молодой человек на "Субару Форестер" вину признаёт, потому что не справился с управлением на скользкой дороге», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





Авария случилась рядом с домом по адресу Софийская, 19. «Субару» ехал со стороны СНТ «Приморский» в сторону садового товарищества «Голубой залив».





«В результате ДТП 54-летняя женщина-водитель автомобиля "Ниссан Тиида" с сотрясением головного мозга и два ее несовершеннолетних пассажира, 4-летний и 8-летний, с ушибами головы и лица, доставлены в больницу», — пояснил инспектор.





«Субару» въехал во встречный «Ниссан»





Владислав Савченков также добавил, что за выходные в авариях пострадали ещё два ребёнка. Дети переходили дороги вне пешеходных переходов:





«В Калининском районе на улице Родники у дома 3/2 пострадал 16-летний мальчик, у него перелом правой ноги. И в Первомайском районе на улице Заречная у дома 13 пострадал 9-летний мальчик, у него тоже перелом правой ноги», — описал ситуацию инспектор пропаганды.