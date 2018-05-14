Водитель «Субару» не справился с управлением на скользкой дороге: пострадали два ребёнка и женщина

Авария произошла в 18:30
Авария произошла в 18:30

Вечером 13 мая в Советском районе Новосибирска на ОбьГЭСе «Субару Форестер» врезался во встречный  автомобиль «Ниссан Тиида».


«Молодой человек на "Субару Форестер" вину признаёт, потому что не справился с управлением на скользкой дороге», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков. 


Авария случилась рядом с домом по адресу Софийская, 19. «Субару» ехал со стороны СНТ «Приморский» в сторону садового товарищества «Голубой залив».


«В результате ДТП 54-летняя женщина-водитель автомобиля "Ниссан Тиида" с сотрясением головного мозга и два ее несовершеннолетних пассажира, 4-летний и 8-летний, с ушибами головы и лица, доставлены в больницу», — пояснил инспектор.


«Субару» въехал во встречный «Ниссан»
«Субару» въехал во встречный «Ниссан»


Владислав Савченков также  добавил, что за выходные в авариях пострадали ещё два ребёнка.  Дети переходили дороги вне пешеходных переходов:


«В Калининском районе на улице Родники у дома 3/2 пострадал 16-летний мальчик, у него перелом правой ноги. И в Первомайском районе на улице Заречная у дома 13 пострадал 9-летний мальчик, у него тоже перелом правой ноги», — описал ситуацию инспектор пропаганды.

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