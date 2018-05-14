Через улицу Богдана Хмельницкого растянулась пробка в 6 километров

Фото из архива НГС
Фото из архива НГС

Утром 14 мая в Новосибирске через улицу Богдана Хмельницкого протянулась пробка длиной 6 километров.


«В Новосибирске наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. улица Богдана Хмельницкого, улица Новая Заря, улица Богдана Хмельницкого, от Тайгинской улицы до Танковой улицы. Длина пробки — 6.1 км», — сообщает сервис «Яндекс.Пробки» в 7:40.


Очевидцы также отметили на карте авари недалеко от остановки «Завод химконцентратов».


Около 8 часов утра пробка превысили 6 километров
Около 8 часов утра пробка превысили 6 километров



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