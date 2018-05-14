Через улицу Богдана Хмельницкого растянулась пробка в 6 километров
Утром 14 мая в Новосибирске через улицу Богдана Хмельницкого протянулась пробка длиной 6 километров.
«В Новосибирске наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. улица Богдана Хмельницкого, улица Новая Заря, улица Богдана Хмельницкого, от Тайгинской улицы до Танковой улицы. Длина пробки — 6.1 км», — сообщает сервис «Яндекс.Пробки» в 7:40.
Очевидцы также отметили на карте авари недалеко от остановки «Завод химконцентратов».
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Елена Громкова
Фото Ирины Малыгиной
Скриншот yandex.ru/maps