Новый «Прадо» догнал по продажам массовые легковушки

Новый «Прадо» догнал по продажам массовые легковушки

Российские дилеры Toyota в апреле продали 1877 экземпляров внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Это на 49% больше, чем год назад, сообщает агентство «Автостат».


«В результате Land Cruiser Prado вошел в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей на российском рынке», — уточняет агентство. Всего Toyota продала в стране за месяц 8774 автомобиля, показав рост на 24%. При этом рыночная доля марки выросла с 5,4% до 5,8%.  


В ноябре 2017 года на рынок вышло новое поколение внедорожника Prado, который стал больше походить на старший Land Cruiser 200. С того момента модель и начала показывать прирост продаж. Напомним, в Новосибирске автомобили Toyota продаёт один дилер — «Тойота центр Новосибирск Запад»


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