Война понарошку: на полигоне Шилово развернулись боевые действия с участием танков

С 2017 года в страйкбольных играх появилась военная техника
С 2017 года в страйкбольных играх появилась военная техника

С 12 по 13 мая на полигоне Шилово прошли военно-тактические игры «Восход ’’Зари’’», в которых приняли участие около 300 страйкболистов.


«Идёт имитация боевых действий. С прошлого года оргкомитет ’’Заря’’ при поддержке Минобороны и ДОСААФ проводит мероприятия с применением военной техники на военных полигонах. Оружие — копия настоящего. Разница взаимодействия штурмовых винтовок, пулемётов и снайперов — очень близка к той разнице, которая есть в реальной жизни, в соответствующих пропорциях по расстоянию. Соответственно, бойцы могут проецировать поведение, возможности собственного оружия, исходя из тактико-технических характеристик, которые у него есть на данный момент», — рассказал корреспонденту НГС представитель оргкомитета военно-тактических игр «Заря» по СФО Виктор Ли.


Участники имитировали боевые столкновения, приближенные к реальности
Участники имитировали боевые столкновения, приближенные к реальности


По его словам, в играх участвовали подготовленные люди из страйкбольного сообщества, которые играют регулярно.


Военную технику предоставило Минобороны РФ
Военную технику предоставило Минобороны РФ


«Обычно делятся на две группы и выполняют задания из изначально известного сценария. Причём, это идёт полная имитация боевых столкновений. Идёт проработка штабом стратегии, реализация выработанной стратегии с учётом знания оппонентов, ландшафта, условий техники», — пояснил Виктор Ли.


А в апреле на Шиловском полигоне прошли масштабные учения лётчиков Центрального военного округа — экипажи боевых вертолётов Ми-24 «Крокодил» и Ми-8АМТШ «Терминатор» отрабатывали ракетно-бомбовый удар по лагерю и технике условного противника.

Прочтений: 884
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

В прямом эфире НГС.НОВОСТИ президент ГК SKY GROUP расскажет о новом формате продажи квартир
16 мая с 12:00 до 13:00 в режиме онлайн-конференции на НГС.НОВОСТИ президент ГК SKY GROUP Владимир Литвинов представит жилые комплексы «КрымSKY» и Red Fox, а также опишет текущую ситуацию на рынке новостроек
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено