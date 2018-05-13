С бега на велосипед и обратно: 100 новосибирцев приняли участие в дуатлоне

Несмотря на пасмурную погоду, настроение у всех участников было на подьёме

Сегодня в Академгородке более 100 человек приняли участие в дуатлоне «В кругу друзей», который проходит третий год подряд. Соревнования проводились в лесном массиве НГУ.







«Особенность этих соревнований в том, что прохождение дистанции чередуется: бег — велосипед — бег», — пояснил корреспонденту НГС организатор кросса Игорь Огарко.







В дуатлоне помимо взрослых приняли участие и дети. Самому младшему участнику исполнилось семь лет.







Взрослый дуатлон включал в себя 3 км бега, затем 10 км на велосипеде, после которого надо было пробежать ещё 1,5 км. В детском зачёте дистанции поменьше: 1,5 км бега, 5 км на велосипеде и 800 метров бегом.







Среди мужчин победил Юрий Бишаев, первой среди женщин стала Софья Коротич. В малом дуатлоне лидером стал Артём Секиркин, а в детском — Александр Салапанов.







Одна из участниц Оксана Емельянова отметила, что среди лидеров было много опытных бегунов. « Но вообще, ох, и тяжело, после велосипеда ноги не хотят бежать совсем».







Напомним, неделю назад на Эльбрусе прошли X Международные соревнования по скайраннингу Red Fox Elbrus Race, в которых победил новосибирец Максим Кочергин.





