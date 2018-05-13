Полиция по тревоге выставила оцепление на станции метро «Площадь Ленина»
Днём 13 мая на станции метро «Площадь Ленина» обнаружили неопознанную сумку — сотрудники полиции попросили пассажиров отойти на безопасное расстояние.
Сообщение об оцеплении поступило в редакцию НГС около 18:00.
«Нашли белую сумку подозрительную. Полицейский подошёл на центральную платформу, где есть сиденья, и попросил всех уйти. Начались действия по обеспечению безопасности. Думают, что в этой сумке может быть бомба. Пока на месте только двое полицейских, они попросили людей уйти», — сообщает корреспондент НГС с места событий.
В ГУ МВД по Новосибирской области информацию об инциденте подтвердили.
«Обнаружили одежду старую в пакете. Предмет никакой опасности для граждан не представляет. Движение поездов и станция не перекрывались. Нарушений в работе метро в связи с инцидентом не было», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Похожий случай был в начале апреля, когда полицейские оцепили станцию «Речной вокзал» из-за забытой сумки.
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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова