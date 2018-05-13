Маршрутка с пассажирами попала в аварию в Советском районе
Днём 13 мая на улице Тимакова в Советском районе Новосибирска столкнулись маршрутка
Авария произошла около 14:00 недалеко от остановки «ИКЭМ».
«Маршрутка
По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. После аварии пассажиров маршрутки высадили.
Ранее стало известно, что на улице Петухова в Кировском районе трамвай
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александр Сильченко
Фото vk.com/avtospasrus