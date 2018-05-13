Маршрутка с пассажирами попала в аварию в Советском районе

В аварии никто не пострадал

Днём 13 мая на улице Тимакова в Советском районе Новосибирска столкнулись маршрутка № 52 и Toyota Corolla Fielder.







Авария произошла около 14:00 недалеко от остановки «ИКЭМ».





«Маршрутка № 52 и Toyota Corolla Fielder двигались по улице Тимакова со стороны "Зелёной горки" в направлении конечной. У дома № 2 маршрутка двигалась первой, за ней двигался другой автомобиль, замыкала "Тойота". Водитель "ГАЗели" включил левый поворотник для совершения маневра — поворот налево на парковку, водитель неизвестного авто хотел обогнать его, но притормозил, чтобы вернуться в свою полосу, а водитель «Тойоты» не увидел включенный левый указатель поворота и стал обгонять его. Далее стал уходить от столкновения влево, но избежать удара не удалось», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».





По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. После аварии пассажиров маршрутки высадили.





Водитель «Тойоты» не увидел включенный у маршрутки поворотник



