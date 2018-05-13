Болельщиков ХК «Сибирь» задержали во время шуточного марша в Ленинском районе

В марше участвовало около 35 болельщиков «Сибири»

Днём 13 мая болельщики ХК «Сибирь» организовали марш в поддержку строительства нового ЛДС — на половине пути организаторов марша задержали сотрудники полиции.







По словам организатора Дмитрия Казанцева, на марш пришло около 35 болельщиков новосибирского хоккейного клуба.





«Мы решили собраться на выходе у метро, на площади Маркса у дома № 6, так как многие болельщики ехали на метро. <…> Все нормальные, взрослые, адекватные люди. Не пьяные пацаны. <…> Мы собрались и пошли на место старта марша. Когда мы пришли, в 13:58, на нас накинулась представитель Ленинской администрации, крича о том, что она промокла, а у нас было не то место сбора. Она же и настояла на составлении протокола. Нас задержали на несколько часов, составили документы. Завтра будет известно, будет ли мне штраф за административное нарушение. Мы должны были собираться в другом месте, хотя по документам это нигде не указано», — рассказал корреспонденту НГС организатор марша Дмитрий Казанцев.





Разрешение на проведение марша





По словам Казанцева, в отделении полиции ему пришлось давать объяснение, почему болельщики собирались не на месте старта марша, а у станции метро. Вместе с Дмитрием задержали ещё двоих человек.





«Марш состоялся, мы всё же забьём первый гвоздь на месте нового ЛДС, забьём колышки и натянем ленточки. Болельщики "Сибири" начинают строительство, такая смешная акция у нас. Но настроение подпортили», — резюмировал организатор марша.





Организаторам пришлось писать объяснительные в отделе полиции





В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли дать оперативный комментарий по поводу случившегося.





На прошлой неделе в парке «Городское начало» прошел митинг, организованный сторонниками Алексея Навального. Заявленной темой акции была защита мессенджера «Телеграм» и свободы в интернете, однако участники митинга существенно расширили эту повестку.