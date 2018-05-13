Болельщиков ХК «Сибирь» задержали во время шуточного марша в Ленинском районе
Днём 13 мая болельщики ХК «Сибирь» организовали марш в поддержку строительства нового ЛДС — на половине пути организаторов марша задержали сотрудники полиции.
По словам организатора Дмитрия Казанцева, на марш пришло около 35 болельщиков новосибирского хоккейного клуба.
«Мы решили собраться на выходе у метро, на площади Маркса у дома
По словам Казанцева, в отделении полиции ему пришлось давать объяснение, почему болельщики собирались не на месте старта марша, а у станции метро. Вместе с Дмитрием задержали ещё двоих человек.
«Марш состоялся, мы всё же забьём первый гвоздь на месте нового ЛДС, забьём колышки и натянем ленточки. Болельщики "Сибири" начинают строительство, такая смешная акция у нас. Но настроение подпортили», — резюмировал организатор марша.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли дать оперативный комментарий по поводу случившегося.
На прошлой неделе в парке «Городское начало» прошел митинг, организованный сторонниками Алексея Навального. Заявленной темой акции была защита мессенджера «Телеграм» и свободы в интернете, однако участники митинга существенно расширили эту повестку.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал — здесь новости выходят самыми первыми.
Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова (1, 3), предоставлено Дмитрием Казанцевым (2)