Болельщиков ХК «Сибирь» задержали во время шуточного марша в Ленинском районе

В марше участвовало около 35 болельщиков «Сибири»
В марше участвовало около 35 болельщиков «Сибири»

Днём 13 мая болельщики ХК «Сибирь» организовали марш в поддержку строительства нового ЛДС — на половине пути организаторов марша задержали сотрудники полиции.


По словам организатора Дмитрия Казанцева, на марш пришло около 35 болельщиков новосибирского хоккейного клуба.


«Мы решили собраться на выходе у метро, на площади Маркса у дома № 6, так как многие болельщики ехали на метро. <…> Все нормальные, взрослые, адекватные люди. Не пьяные пацаны. <…> Мы собрались и пошли на место старта марша. Когда мы пришли, в 13:58, на нас накинулась представитель Ленинской администрации, крича о том, что она промокла, а у нас было не то место сбора. Она же и настояла на составлении протокола. Нас задержали на несколько часов, составили документы. Завтра будет известно, будет ли мне штраф за административное нарушение. Мы должны были собираться в другом месте, хотя по документам это нигде не указано», — рассказал корреспонденту НГС организатор марша Дмитрий Казанцев.


Разрешение на проведение марша
Разрешение на проведение марша


По словам Казанцева, в отделении полиции ему пришлось давать объяснение, почему болельщики собирались не на месте старта марша, а у станции метро. Вместе с Дмитрием задержали ещё двоих человек.


«Марш состоялся, мы всё же забьём первый гвоздь на месте нового ЛДС, забьём колышки и натянем ленточки. Болельщики "Сибири" начинают строительство, такая смешная акция у нас. Но настроение подпортили», — резюмировал организатор марша.


Организаторам пришлось писать объяснительные в отделе полиции
Организаторам пришлось писать объяснительные в отделе полиции


В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли дать оперативный комментарий по поводу случившегося.


На прошлой неделе в парке «Городское начало» прошел митинг, организованный сторонниками Алексея Навального. Заявленной темой акции была защита мессенджера «Телеграм» и свободы в интернете, однако участники митинга существенно расширили эту повестку.

Прочтений: 1730
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

В прямом эфире НГС.НОВОСТИ президент ГК SKY GROUP расскажет о новом формате продажи квартир
16 мая с 12:00 до 13:00 в режиме онлайн-конференции на НГС.НОВОСТИ президент ГК SKY GROUP Владимир Литвинов представит жилые комплексы «КрымSKY» и Red Fox, а также опишет текущую ситуацию на рынке новостроек
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено